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İki kardeş, 'sıva' tartışmasında komşuları tarafından öldürüldü

16.06.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören’de mobilyacılık yapan iki kardeş çıkan kavgada komşuları tarafından silahla öldürüldü. Zanlı ilk ifadesinde; tavandan dökülen taşlar nedeniyle tartışma yaşadıklarını ve kendisine küfür edildiği için sinirlenerek ateş ettiğini söyledi.

İki kardeş, 'sıva' tartışmasında komşuları tarafından öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Haznedar Mahallesi’nde yaşandı. Mobilyacılık yapan Salih ve Ekrem Hazır kardeşler, iddiaya göre, komşuları Selahattin T. ile tavandan dökülen sıva nedeniyle tartıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Evine giderek silahını alan Selahattin T., iki kardeşe kurşun yağdırdı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kardeşlerden Ekrem Hazır(54)’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Salih Hazır ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Salih Hazır da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı Selahattin T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ilk ifadesinde tavandan dökülen taşlar nedeniyle tartışma yaşadıklarını ve kendisine küfür edildiği için sinirlenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. (İHA)

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