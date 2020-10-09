İki köpek tarafından sahiplenilen, kendini köpek zanneden kedi sosyal medyanın dilinde

Köpek olduğuna emin gibi görünen sevimli kedi Azmael’in fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Kedi ve köpek fotoğrafları internet aleminin en sevdiği şeylerden biridir. Bu hikâyede ise ikisi bir arada karşımıza çıkıyor.

Reddit kullanıcısı Doudouisawesome, kızıl kedisi Azmael'in yavruyken bir araba kazasında ağır şekilde yaralandığını ve iki köpeğinin ona karşı çok koruyucu davrandığını açıklıyor: "Birkaç yaşındayken araba çarptı. Köpekler ona sahip çıktı ve birlikte büyüdürler ”diyor.

Doudouisawesome'ın itfaiyeci olan kocası, Azmael'i bir kan gölünün içinde buldu. "Kedinin ailesini bulmaya çalıştı ama kimse onu tanımadı, bu yüzden onu veterinere götürdük ve mucizevi bir şekilde hayatta kaldı" dedi.

“Bebekken onu bulduğumuzda aldığı yaralar nedeniyle yürüyemiyordu. Şimdi onu elimizde tuttuğumuz için çok mutluyuz, tuhaf ve düzgün koşamıyor, ama rahat ve güzel bir hayatı var.

Üç yaşındaki Azmael'in evlat edinen köpek "ebeveynleri", Liam ve Nimue, onun üzerine titriyor.

