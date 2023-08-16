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İki milyarderin merakla beklenen müsabakası! Gelişmeler peş peşe yaşandı, Elon Musk "dövüş özeti" paylaştı...

16.08.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile X'in sahibi Elon Musk'ın uzun bir süredir bir dövüşte karşı karşıya gelmesi bekleniyor. İki milyarderin müsabakası merakla beklenirken, konuyla ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Elon Musk da dikkat çeken paylaşımlarını sürdürüyor. İşte son günlerde yaşananlar!

İki milyarderin merakla beklenen müsabakası! Gelişmeler peş peşe yaşandı, Elon Musk "dövüş özeti" paylaştı...

Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşü ile ilgili son durum merak edilirken, dövüşün gerçekten yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalar yaşanıyor. Son olarak Meta CEO'su Zuckerberg, Musk'ın kafes dövüşü konusunda 'ciddi olmadığını' söylemişti. Meta'nın patronu Musk'a "gerçek bir randevu" teklif ettiğini ancak rakip girişimcinin bahaneler ürettiğini öne sürmüştü. Ancak yeni gelişmeler yaşandı.

ARABAYLA ZUCKERBERG'İN EVİNE

Elon Musk pazartesi günü yaptığı bir paylaşımda Palo Alto'daki Tesla FSD test sürüşü için, arabadan Mark Zuckerberg'in evine gitmesini isteyeceğini söyledi. Musk, Ayrıca en yeni X canlı yayın videosunu da test edeceğim, dolayısıyla maceramızı gerçek zamanlı takip edebileceksiniz! Şansımız yaver giderse ve Zuck... gerçekten kapıyı açarsa kavga başlar!" diye de devam etti.

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Musk, yaptığı paylaşımlardan birinde "Tak, tak... meydan okuma kabul edildi... kapıyı aç @finkd (Zuckerberg'in hesabı)" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg'ün bir sözcüsü ise The Verge'e yaptığı açıklamada "Mark şu an seyahatte ve Palo Alto'da değil. Ayrıca Mark bu sporu ciddiye alıyor ve evinin kapısında rastgele beliren biriyle dövüşmeyecek" dedi.

"DÖVÜŞ ÖZETİ" PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Elon Musk salı günü ise "dövüş özeti" paylaşımı yaparak dikkatleri bir kez daha üstüne çekti. Musk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dövüş özeti:

X'te Zuck'la dövüşmek hakkında şaka yaptım

Zuck daha sonra "BANA KONUM GÖNDER" dedi.

İtalya nezaketen bir Kolezyum teklifinde bulundu

Zuck reddetti

Evini "güvenli alan" olarak önerdim.

Trajik, o "seyahat" ediyordu.

Dövüşeceği bir yer var mı?"

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Elon Musk Mark Zuckerberg

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