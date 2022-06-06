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  4. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza saniye saniye kamerada

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza saniye saniye kamerada

06.06.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan B.A. (44) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelmekte olan H.E. (42) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile büyük çapta hasarın oluştuğu araçlar savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü B.A. yaralandı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza neticesinde yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin karşı istikametten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı ve sonrasında araçların savrulduğu anlar yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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