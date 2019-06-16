"İki taraftan birini seçme mecburiyetine karşıyım"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "23 Haziran tarihinde İstanbulumuzda seçim var. Bu seçimlerin sanki Türkiye iki kampa ayrılmış, iki taraftan birini seçme mecburiyetindeymiş gibi takdimine kesinlikle karşıyım." dedi.

Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Esenler Stadyumunda düzenlediği etkinlikte vatandaşlara hitap etti.

23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "23 Haziran tarihinde İstanbulumuzda seçim var. Bu seçimlerin sanki Türkiye iki kampa ayrılmış, iki taraftan birini seçme mecburiyetindeymiş gibi takdimine kesinlikle karşıyım." diye konuştu.

Karamollaoğlu, seçmenin iki tarafa mahkum edilmesi gibi bir anlayışı asla kabul etmediklerini belirterek, "Çünkü Hakk'ı üstün tutan, Hak yolunda her türlü çabayı sarf eden, fedakarlıkta bulunan bir yol daha var." dedi.

İnsanı temel alan bir belediyecilik anlayışları olduğunu aktaran Karamollaoğlu, yolsuzluğun, usulsüzlüğün ve israfın kökü kazınmadan bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti.