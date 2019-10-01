İki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Pen\u00e7e-3 Harekat\u0131 kapsam\u0131nda Haftanin b\u00f6lgesine hava harekat\u0131 d\u00fczenlendi.\nHarekatta, PKK'l\u0131 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. (AA)44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor!Dolap sallan\u0131nca deprem san\u0131p 1'inci kattan atlad\u0131T\u00fcrk Konseyi Genel Sekreteri, Kazakistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 ile bir araya geldi
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