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İki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

İki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Pençe -3 harekatı operasyon

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