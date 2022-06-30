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İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Savaş uçakları hava sahasını ihlal etti: Köyler boşaltıldı

30.06.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar'a ait savaş uçağının Tayland hava sahasını ihlali üzerine köyler tahliye edildi. Hava sahası ihlali sonrası Tayland'a ait F-16 savaş uçakları bölgede devriye gezmek havalandı. Öte yandan Myanmar'ın Tayland Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşe aracılığıyla gelecekte benzer olayların yaşanmaması için Myanmar makamlarına uyarı iletildi.

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Savaş uçakları hava sahasını ihlal etti: Köyler boşaltıldı

Myanmar'a ait bir savaş uçağının Tayland hava sahasına girmesinin ardından, Tayland'da bazı köyler ve okulları tahliye etme kararı alındı.

Tanıkların ifadesine göre, MiG-29 olduğu düşünülen uçak, Tayland'ın Tak eyaletinin Phop Phra bölgesindeki bazı köyler ve okullar üzerinde birkaç daire çizdi.

F-16 UÇAKLARI GÖNDERİLDİ

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, sınır bölgelerindeki etnik azınlık gruplarına yönelik operasyon yapan Myanmar'a ait savaş uçağının ülke hava sahasına girdiğine dair rapor aldıktan sonra bölgede devriye gezmek için iki F-16 savaş uçağı gönderildiği aktarıldı.

İhlalin gerçekleştiği bölgedeki köylerin ve okulların boşaltılması talimatı verildi.

UYARI İLETİLDİ

Myanmar'ın Tayland Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşe aracılığıyla gelecekte benzer olayların yaşanmaması için Myanmar makamlarına uyarı iletildi.

Şubat 2021'de seçilmiş hükümeti devirerek yönetimi ele geçiren Myanmar ordusu ile sınır bölgelerinde yaşayan etnik azınlık grupları arasında on yıllardır devam eden çatışmalar darbeden bu yana yoğunlaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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