İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

Konya Selçuk Üniversitesi’nde bazı araştırma görevlilerine mobbing uygulandığı iddiaları üzerine Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin bir basın toplantısı düzenleyerek, tüm bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılmasını ve faillerin cezalandırılmasını istemişti. Şenol Metin'in isim vermeden yaptığı açıklama sonrası Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Gökce’den yanıt geldi.

İSİM VERMEDİ ANCAK MAKAM TELAFFUZ ETTİ

Sözcü gazetesi'nden Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, Prof. Dr. Orhan Gökce, kentteki yerel gazete ve televizyonlara gönderdiği bilgilendirme metninde, “Tüm bu işlerin perde gerisinde, geçmişte FETÖ'cü dediği ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ iltisakı ve bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen birine oy verip bölüm başkanı olarak atanmasını sağladıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı konumunda olan şahıs vardır” dedi.

“FETÖ'CÜLERE VERDİĞİ DESTEĞİN…”

Aynı rektör yardımcısının, bölüm başkanı olan o kişiyi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra adli mercilere “FETÖ'cü diye” ihbar ettiğini iddia eden Gökce, açıklamasına şöyle devam etti:

“Amacı, geçmişte hayata geçirdiği bu eylem ve davranışını gizlemek, bölümdeki FETÖ'cülere verdiği desteğin açığa çıkmasını engellemektir. Bunun için de her türlü yola başvurmakta, kullanabileceği her vesileyi kullanmaktan geri durmamaktadır. Bu şahıs ile ilgili de hukuki işlem tarafımızdan başlatılmış, konu yüce Türk yargısına intikal ettirilmiştir”