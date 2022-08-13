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İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

13.08.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin gündemine gelen olayda; evine yaklaşık bir saat uzaklıktaki devlet hastanesinden 2 seneyi geçen süre içinde dişçi randevusu alamayan kadın, sonunda kendi sorununu çözmeye karar verir. 52 yaşındaki Layla Waters, dişçiye gidemediği için üç dişini çekmek zorunda kaldı. Koronavirüs pandemisi sonrası sağlık sisteminde büyük sorunlar oluşan İngiltere’de muayenehanelerin yüzde 90'ının artık yeni hasta kabul etmediği iddia ediliyor.

İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

52 yaşındaki Layla Waters, evine yaklaşık bir saat uzaklıktaki devlet hastanesinden iki yıldan fazla süredir dişçi randevusu almayı başaramadı. Diş ağrıları ilk olarak 2020 yılında başladı. Karantina dönemi boyunca hastaneyi aradığını söyleyen kadın, diş ağrılarına daha fazla dayanamadığı için dişini kendi çekti.

3 DİŞİNİ ÇEKTİ

Dişleri enfeksiyon kapan kadın, mutfak havlusu yardımıyla ağrıyan dişini çekmeyi başardı. İki ay sonra, aynı şeyi ikinci bir enfekte dişle tekrar yapmak zorunda kaldı. Layla Waters verdiği röportajda, 'Sonunda o kadar kötüydü ki bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim' dedi.

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Cambridgeshire, Peterborough'da yaşayan özel tedaviye parası yetmeyen Layla Waters şunları ekledi: "İki günde bir, bir paket ağrı kesici alıyorum. Diş ağrısı çekiyorum. Şimdi tüm dişlerim gevşedi. 49 diş hekimini aradım. Aldığım en iyi yanıt, bekleme listesine alınabileceğim oldu, ancak aylarca sürdü.”

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Daily Mail’in haberine göre; Covid pandemisi ile beraber diş hekimleri kitlesel olarak iş bırakıyor. Birleşik Krallık’taki hekimlerin yüzde 90’ı yeni hasta kabul etmiyor.


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Anahtar Kelimeler:
diş ağrısı
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