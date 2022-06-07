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  4. İki yıl sonra ilk hacı kafilesi yolda! İstanbul Havalimanı'ndan böyle uğurlandılar…

İki yıl sonra ilk hacı kafilesi yolda! İstanbul Havalimanı'ndan böyle uğurlandılar…

07.06.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle kutsal topraklara 2 yıldır yapılamayan ziyaretler bu yıl yeniden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

İki yıl sonra ilk hacı kafilesi yolda! İstanbul Havalimanı'ndan böyle uğurlandılar…

Hac kafilesinin hareketi öncesinde İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, 286 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Törende, uzun yıllardır hac farizasını bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

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10 yıldır hac farizasını beklerken Kovid-19'a yakalanan ve entübe olduktan 35 gün sonra iyileşen Ayfer Gül, "Nefes borumdan ameliyat oldum, çok sıkıntılar geçirdim. Rabbim bu mutluluğu nasip etti. İnşallah Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rabbim hakkıyla hac vazifemizi yapmayı nasip etsin." diyerek duygularını anlattı.

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Törenin sonunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, hacı adaylarını güllerle uğurladı.

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286 hacı adayı ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

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