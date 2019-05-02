İki yıldır inceleniyor! İyot eksikliği çocukların IQ'sunu etkiliyor

Türk Pediatri Kurumu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Vural, yaptıkları çalışmaya göre Türkiye'de gebe annelerin iyot yetersizliklerinin çok önemli miktarlarda bulunduğunu belirterek, "Bu, doğacak çocuklarımızın zeka seviyeleri açısından da önemli negatif etkileri olabilecek bir durum. Hamileliğin ikinci trimesterinden sonra ve ilk 3 yaş arasındaki iyot eksikliği gerçekten IQ açısından çocukları çok etkileyebilecek bir şey." dedi.

Vural, Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 55. Türk Pediatri Kongresi'nde yaptığı açıklamada, kurumun her yıl epidemiyolojik bir çalışma yaparak Türkiye'nin o konuda fotoğrafını çekmeye çalıştığını dile getirerek, bu yıl "Türkiye'deki iyot eksikliği" konusunu ele aldıklarını ifade etti.

İyot eksikliğinin çok önemli bir konu olduğuna işaret eden Vural, "İyot eksikliği, doğacak çocuklarımızın IQ'larını, zeka derecelerini de etkiliyor. Ülkemizin birçok yerinde çok ağır iyot eksikliği, çok küçük bölgesinde yeterli derecede iyot var." diye konuştu.