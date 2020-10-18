İkili ilişkilerde anlaşmazlıklar... 18 Ekim 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 18 Ekim 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
18 Ekim Pazar günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
18 Ekim burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazar günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 18 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün ilişkiler ve birliktelikler gündeminizde olabilir. Kalabalık ortamlara dahil olabilir, sevdiklerinizle ortak planlar içinde bulunabilirsiniz. İlişkilerin geleceğine dair tasarılar, planlamalar söz konusu olabilir. Bazı ilişkilerde iyileşme ve güçlenme sağlanabilir. Estetikle ilgili konularda daha titiz olmalı.
Bugün arkadaşlık ilişkilerinde ve sosyal çevrenizde yardımlaşma ve paylaşım artabilir. Sevdiklerinizle bir arada olmak sizi daha huzurlu kılabilir. Sevdiklerinizin hayatındaki gelişmeler sizi de etkileyebilir. Estetik konular, görüntünüzle ilgili değişiklikler gündeminizde olabilir.
Bugün aile ilişkileri ön planda olabilir. Sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Kariyerinize ve geleceğinize dair planlamalar içinde olabilirsiniz. Zaman zaman sıkılganlık artabilir. İyi-kötü her duyguda ve tavırda aşırıya kaçmamaya dikkat.
Bugün alınganlık ve hassasiyetlere dikkat etmeli, kendinizi daha iyi ifade etmeye özen göstermeli, hızlı kararlar almamalısınız. Güne dair planlarınızda hızlı değişimler olabilir. Dikkat dağınıklığı ve unutkanlıklar olabilir. İş ve eğitimde yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz.
Bugün araştırma ve sorgulama, merak duygusu öne çıkabilir. Akışta kalmak ve koşullarınızdan keyif almaya odaklanmak, yaşamın getirdiklerini kabul etmek daha huzurlu olmanıza ve günü daha verimli geçirmenize neden olacaktır. Abartılı söylemlerden kaçınmalısınız.
Bugün ilişkiler, paylaşımlar ve sevdikleriniz ön planda olabilir. Estetik konulara önem verebilir, görüntünüzle ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Abartılı duygu durumlarından kaçınmalı, sınırlarınızı korumayı önemsemelisiniz. Alma-verme dengesindeki bozukluklar ilişkilerde sorunlara sebep olabilir.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. İç dünyanızdakiler rüyalara yansıyabilir. Gün boyu rahatlamaya odaklanabilir, keyif alacağınız aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Tembellik veya konfor alanında kalma isteği artabilir. Zararlı alışkanlıklara karşı dikkat.
Bugün rahatlatıcı haberler ve gelişmeler gündeminizde olabilir. Zihninizi meşgul eden, takılı kaldığınız konularda sonuçlanma elde edebilirsiniz. Bazı aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde iyileşme, barışma ve uyum öne çıkabilir.
Bugün mesleğinize ve kariyerinize dair gelecek planlamaları içinde olabilirsiniz. Bu alanlarda yeni yollara doğru gidebilirsiniz. Arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde şaşırtıcı veya sürprizli durumlar olabilir.
Bugün olaylara daha hassas yaklaşabilir, duyguların etkisinde düşünebilir, duygularla hareket edebilirsiniz. Güne dair planlarınızda değişiklikler olabilir. Bazı düşüncelerinizden vazgeçebilirsiniz. Beklenmedik, sürpriz telefonlar alabilir veya romantik, keyifli görüşmeler yapabilirsiniz.
Bugün sevdiklerinizin üzerine daha çok düşebilir, yardımsever tavrınızla öne çıkabilirsiniz. İlişkilerde alma-verme dengesine dikkat etme, aşırılıklardan kaçınma zamanı. Evle ilgili ödemeler, taşınmaz mal alımları gündemde olabilir.
Bugün sevdiklerinizle keyifli organizasyonlar içinde olabilirsiniz. İlişkilerde toparlanma olabilir, sevdiklerinizin hayatındaki rahatlatıcı gelişmeler sizi de mutlu edebilir. Gün içinde zihnen ve bedenen rahatlamaya odaklanabilirsiniz. Finansal konularda şanslı durumlar olabilir.
Astrolog Merve Rençber
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