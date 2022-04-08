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İkinci ara tatil için son ders zili bugün çalacak

08.04.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün ikinci ara tatiline çıkıyor. 11-15 Nisan tarihleri arasında uygulanacak ara tatil öncesi bugün öğrenciler son derslerine girecek.

İkinci ara tatil için son ders zili bugün çalacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

İKİNCİ ARA TATİL BAŞLIYOR

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı
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