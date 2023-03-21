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İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Savaş bölgesini ziyaret etti, tarihe geçti

21.03.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, sürpriz bir ziyaretle Ukrayna'ya gelerek, Rusya'nın savaş suçu işlediği iddiaları ile gündeme gelen Bucha'yı ziyaret etti. Kishida'nın ziyareti, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir Japonya Başbakanı'nın çatışma bölgesini ziyareti olarak kayıtlara geçti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Savaş bölgesini ziyaret etti, tarihe geçti

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kishida, başkent Kiev'deki tren istasyonunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppa tarafından karşılandı. Kishida, ziyareti kapsamında ilk olarak Rusya'nın savaş suçu işlediği iddiaları ile gündeme gelen Bucha'yı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kishida, daha sonra savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu anıta çelenk bıraktı. Kishida'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi ve ardından Polonya’ya geçmesi bekleniyor.

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"JAPONYA GİBİ ORTAKLARLA ÜLKEMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Dzheppa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Japonya Başbakanı Kishida Fumio'yu ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Bu tarihi ziyaret, aramızdaki dayanışma ve güçlü işbirliğinin bir göstergesidir. Güçlü desteği ve gelecekteki zaferimize katkısı için Japonya’ya minnettarız." dedi.

Japonya Başbakanı Kishida ile geçen yıl Rus işgalinden kurtulan Bucha'yı ziyaret ettiklerini ifade eden Dzheppa, "Ukrayna, zorlu kışın üstesinden gelmemize yardım ettiği ve halkımıza jeneratör sağladığı için Japonya hükümetine minnettardır. Japonya gibi ortaklarla ülkemizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

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Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Başbakan Kishida'nın Ukrayna ziyaretinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin daveti üzerine olduğu ve Kishida'nın perşembe günü Japonya'ya geri döneceği ifade edildi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK

Kishida'nın ziyareti, bir Japonya Başbakanı'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çatışmaların devam ettiği bir ülke veya bölgeyi ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti.

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ASYA'NIN DEVLERİ UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI'NDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya ziyareti ile Japonya Başbakanı Kishida'nın Ukrayna ziyaretinin aynı tarihlere denk gelmesi uzmanların, Asya'nın Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ikiye bölündüğünü en net şekilde ortaya çıkardığını ifade etti. (İHA)

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Japonya İkinci Dünya Savaşı

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