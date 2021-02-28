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İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba böyle patlatıldı

28.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba kontrollü şekilde imha edildi. O anlar saniye saniye kayıtlara geçti.

İngiltere'deki Exeter Ünivresitesi’nde yakınında boş bir arazi yakınındaki inşaat sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bombanın Kraliyet Donanması bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldığı ifade edildi.

CUMA GÜNÜ BULUNMUŞTU

İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma ve Naziler tarafından savaşta kullanıldığına inanılan 1000 kiloluk Hermann bombası, Cuma sabahı Exeter Üniversitesi kampüsünün batısındaki özel bir arazide, bir şantiyede bulunmuştu.

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DHA

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