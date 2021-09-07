İkinci el araç alacaklar bu oyuna düşmeyin! Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte son dönemlerde 3 aşamalı yeni dolandırıcılık yöntemi ile insanların mağdur edildiği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada 3 aşamalı dolandırıcılık adım adım anlatıldı:

YÜZ YÜZE GELMEDEN İRTİBAT KURUYORLAR

"Yöntemin birinci aşamasında şüpheli şahısların ikinci el araba alım satım siteleri üzerinden satılık araçların sahipleri ile yüz yüze gelmeden telefon ile irtibat kurarak aracın değeri üzerinden anlaştıkları,

İKİ TARAFI DA FARKLI TELEFON NUMARALARI İLE ARAYIP YALANLARLA İKNA EDİYORLAR

İkinci aşama; Şüpheli şahısların alım için anlaştığı araçları kendi aracı gibi göstererek oto galericiler ile paraya sıkışma bahanesi ile aracının değerinin altında satışı için anlaştıkları, ikinci aşamada ise şüpheli şahısların araçların gerçek sahipleri ile oto galericileri farklı telefonlardan arayarak aynı yalanlarla ikna ederek noterde buluşturdukları araç alım satım işlemlerini başlattıkları,

ARAÇ SAHİBİNDEN HABERSİZ PARAYI KENDİ HESAPLARINA GEÇİRİYORLAR

Üçüncü aşamada ise aracın gerçek sahibinden habersiz olarak verdikleri İBAN numaralarına oto galericilere para yatırttıkları, akabinde irtibatı keserek ve mağduriyetler yaşandığı son zamanlarda artan müracaat ve tahkikatlardan anlaşılmıştır” denildi.

TEYİT ETMEDEN HAREKET ETMEYİN!

İl Emniyet Müdürlüğü, bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine tevessül eden şahıslara yönelik tespit ve yakalama çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğü belirtililerek, araç alım satımları başta olmak üzere tüm alışverişlerde banka hesap numaralarının satıcının bilgileri ile karşılaştırılarak, teyit edilmesi gerektiği vurgulandı.

İHA

