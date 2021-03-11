İkinci el ekran kartı alınır mı?

Son dönemde ekran kartı fiyatları inanılmaz derecede arttı. Çok değil 4 ay öncesinde 2000 TL seviyesine satılan bir kartın günümüz fiyatı 7000 – 8000 TL aralığında değişiyor. Üstelik bu kartı sıfır olarak bulabilmek de tahmininizden çok daha zor. Zira stok sorunları yaşanıyor.

Hal böyle olunca insanlar da ikinci el kart piyasasına yöneldiler. İkinci el kartların fiyatları da dudak uçuklatacak cinsten. Halihazırda 8GB’lık RX 570 – 580 kartlar bile yüksek fiyatlardan satılıyor. Üstelik bu kartların çoğu da mining yapılmış kartlar.

Peki daha önce mining işinde kullanılmış bir kartı oyun oynamak için almak mantıklı mı?

DAHA ÇABUK YIPRANIYORLAR

Mining yapılan kartlar, aralıksız olarak yüksek sıcaklık değerlerinde çalıştığı için, Mining yapmayan kartlara nazaran çok daha kısa sürede yıpranıyorlar. Bu yıpranmada en büyük zararı transistörler ve entegreler görüyor. Entegrelerin aşırı ısınması, eleman üzerinde erozyona neden olabiliyor. Peki bu durumda yapılacak şey ne?

Bu ekran kartlarını aldığınızda kısa vadede sorun yaşamasanız bile, ilerleyen süreçlerde sıkıntı yaşamanız muhtemel görünüyor.

O yüzden mining yapılmış olan ekran kartlarından uzak durmanız sizin için en iyi seçenek olabilir. Yine de son karar sizlerin.

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