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İkinci el otomobil satın aldı, hayatının şokunu yaşadı! Yargıtay'dan o satıcı hakkında emsal niteliğinde karar çıktı

08.11.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil alanları ve satanları yakından ilgilendiren bir olay yaşandı. 68 bin kilometrede otomobil satın alan bir tüketici, aracın arıza vermesi sonucu teknik servise götürdü. Teknik serviste yapılan incelemelerde aracın 200 bin kilometrede olduğu ortaya çıktı. Kilometresi düşürülen aracı satın alan tüketici soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, hileli araç satan satıcıya hapis cezası verdi. Yargıtay ise mahkemenin kararını onadı. İşte haberin detayları...

İkinci el otomobil satın aldı, hayatının şokunu yaşadı! Yargıtay'dan o satıcı hakkında emsal niteliğinde karar çıktı

İkinci el araçlarda kilometre düşürülme hilesiyle ilgili Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. İnternet sitesi üzerinden 68 bin kilometrede bir otomobil için ilan sahibiyle anlaşmaya varan bir tüketici, satın aldığı aracın arızalanması sonucu götürdüğü yetkili serviste hayatının şokunu yaşadı. Otomobilin kilometresinin düşürüldüğü ve orijinal kilometrenin 200 bin olduğunu öğrenen tüketici, mahkemenin yolunu tuttu

Söz konusu kilometre düşürme hilesine başvuran satıcı, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

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YARGITAY KARARI ONADI

Sanık, karara itiraz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; kilometresi düşürülmüş aracı değerinin üzerinde satmanın, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna dikkat çekti.

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Yargıtay'ın kararında şu ifadelere yer verildi:

"Davacının aracı satın aldığı ancak aracın yetkili servise götürülmesi ile, aracın kilometre saatinin değiştirildiğinin ve 200 bin kilometrede olduğunun tespit edilmiştir. Bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; tüm dosya çerçevesine göre sanığın mahkumiyetine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile kabul edilmiştir."

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KİLOMETREYİ DÜŞÜRÜP ARAÇ SATANLARA 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında bu tür hileye başvuranlara yönelik verilecek cezalar şöyle açıklanıyor:

"Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 3 yıl ila 10 yıl arasında hapis olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak 5000 güne kadar adli para cezası da hükmedilmektedir."

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Yargıtay ikinci el araba

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