İkisi bir araya geldiğinde mucizevi bir ilaca dönüşüyor! Karaciğerdeki tüm zehri dışarı atıyor

En faydalı besinlerden olan zeytinyağı ve limon bir araya geldiğinde mucizevi bir ilaca dönüşüyor. Karaciğer temizliğinden cilt sağlığına kadar birçok faydası olan bu karışımı her sabah aç karnına içmek yetiyor.

MUCİZEVİ KARIŞIM

Aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı içine iki damla limon sıkıp tüketilmesinin inanılmaz faydaları olduğu bilim insanları tarafından da kanıtlandı. Amerika’da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve limon karışımının vücuttaki tüm zehri attığı ortaya çıktı.

Zeytinyağı içeriğinde E vitamini barındırırken limon ise sitrik asit bakımından zengindir. Bu iki maddenin karışımı ise vücutta biriken atık haline gelen toksitleri atar.

Bunun yanı sıra limon temizlik yaparken zeytinyağı ise hücrelerin hızla yenilenmesini destekler.

Aç karna tüketildiğinde sadece karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı olup aynı zamanda sindirim sistemini de temizler.







