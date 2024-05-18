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    4. İkisi bir araya geldiğinde mucizevi bir ilaca dönüşüyor! Karaciğerdeki tüm zehri dışarı atıyor

    İkisi bir araya geldiğinde mucizevi bir ilaca dönüşüyor! Karaciğerdeki tüm zehri dışarı atıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    18.05.2024 08:44
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    Her sabah aç karnına zeytinyağının üzerine limon sıkıp içtiğinizde karaciğerinizdeki tüm zehri dışarı atabilir ve tertemiz bir cilde sahip olabilirsiniz. Zeytinyağındaki E vitamini ile limondaki sitrit asit birleştiğinde çok güçlü bir ilaç ortaya çıkar. Bu faydalı karışım vücudunuzdaki tüm toksinleri dışarı atar.

    En faydalı besinlerden olan zeytinyağı ve limon bir araya geldiğinde mucizevi bir ilaca dönüşüyor. Karaciğer temizliğinden cilt sağlığına kadar birçok faydası olan bu karışımı her sabah aç karnına içmek yetiyor.

    zeytinyağı limon2

    MUCİZEVİ KARIŞIM

    Aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı içine iki damla limon sıkıp tüketilmesinin inanılmaz faydaları olduğu bilim insanları tarafından da kanıtlandı. Amerika’da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve limon karışımının vücuttaki tüm zehri attığı ortaya çıktı.

    zeytinyağı2

    Zeytinyağı içeriğinde E vitamini barındırırken limon ise sitrik asit bakımından zengindir. Bu iki maddenin karışımı ise vücutta biriken atık haline gelen toksitleri atar.

    zeytinyağı limon

    Bunun yanı sıra limon temizlik yaparken zeytinyağı ise hücrelerin hızla yenilenmesini destekler.

    zeytinyağı

    Aç karna tüketildiğinde sadece karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı olup aynı zamanda sindirim sistemini de temizler.

    Vitrin


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