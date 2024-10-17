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İkisi de paçayı kurtaramadı! Yakalanıp Türkiye'ye getirilen hain suç ortağını da ele verdi

17.10.2024 11:44
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Mehmetçik'e yönelik birçok hain plan tasarlayıp uygulayan terörist takip edildiğini fark edince paçaları tutuşup Afrika'ya kaçmıştı. MİT'in yakalayıp Türkiye'ye getirdiği El Kaideli terörist Ahmet Baykara başka bir haini ele verdi. Terörist Baykara'nın itirafı üzerine, hain eylemleri birlikte gerçekleştirdiği terörist Y.A. da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İkisi de paçayı kurtaramadı! Yakalanıp Türkiye'ye getirilen hain suç ortağını da ele verdi

Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine ve konvoyuna yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen ve MİT'in 15 Ekim'de Afrika'da düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara (28), hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirildi.

AA-20241015-35913645-35913644-MIT_TEROR_ORGUTU_EL_KAIDE_UYESI_AHMET_BAYKARAYI_AFRIKADA_YAKALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara, Suriye'de birlikte eylemleri gerçekleştirdiğini itiraf ettiği Y.A'nın (29) da Adana'da bulunduğunu belirtti.

Bunun üzerine ekipler, Y.A'nın saklandığını belirlediği adrese operasyon düzenledi.

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Y.A'yı gözaltına alan ekipler, ikametteki dijital materyalleri de incelemek üzere emniyete götürdü.

Terörist Y.A'nın da eylemleri Baykara ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Baykara ve Y.A, zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etmişti.

TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan terörist Ahmet Baykara'nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim'de Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı.

Terörist Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf ettiği, Türkiye'deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söylediği öğrenilmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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terörist
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