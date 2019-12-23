İkiz kardeşinin kimliğini kullanıyordu, polis kıskıvrak yakaladı

Olay, Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesinde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Ekibi görevlilerince, Ahmet Aktürk isimli şahsın tek yumurta ikizi olan kardeşi Mehmet A’ya ait kimlik ile dolaştığı tespit edildi.

Şahsın beraberinde yaşadığı kadınla beraber saat 00.30 sıralarında TEDİRevde bulunduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Adrese giden polis, kapıyı açan Emine T. isimli kadına evde kendisinden başka birinin olup olmadığını sordu. O sırada şahıs, polislere üzerinde Mehmet A. isminin yazdığı kimliği göstererek kendisinin Mehmet A. olduğunu söyledi.

Şahsın tedirgin davranışlarından şüphelenen polis, şahsı polis merkezine götürerek parmak izini aldı.

11 KEZ AHMET, 3 KEZ MEHMET DİYE PARMAK İZİ ALINMIŞ

Şahsın daha öncesinde Ahmet A. olarak 11 kez parmak izinin alındığı, Mehmet A. olarak ise 3 kez parmak izinin alındığı tespit edildi. Şahsın açık kimlik bilgilerine ulaşılması için eski eşi G. B. isimli şahsa fotoğraf teşhisi yaptırılarak, gerçek kimliğinin Ahmet A. olduğu tespit edildi.