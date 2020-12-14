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İkizdere’de yanan ev sayısı 10’a yükseldi

14.12.2020 18:44 | Son Güncelleme:
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İkizdere’de yanan ev sayısı 10’a yükseldi

Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında yanan ev sayısı 10’a yükseldi.

Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında yanan ev sayısı 10’a yükseldi. Köy muhtarı Dursun Ali Kan, "İnşallah öbür evlere sıçramadan bitiririz” dedi.
İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyü Kabahor Yaylası’nda sabah saatlerinde çıkan yangında yanan evlerin sayısı 10’a yükseldi. Gölyayla Köyü Muhtarı Dursun Ali Kan, haberi aldıklarında müdahale etme şanslarının olmadığını ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini dile getirerek, “Arkadaşımız saat 10.00 sularında bize telefon etti, ev yanıyor gelin dedi. Geldik ki müdahale etme şansımız yok. O arada itfaiyeyi aradık, sağ olsun kaymakamımız da elinden gelen bütün imkanları kullandı. İçeriden yanıyor evler şu an. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. İnşallah öbür evlere sıçramadan bitiririz. Şu anda 10. ev yanıyor” ifadelerini kullandı.

İkizdere’de yanan ev sayısı 10’a yükseldi

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