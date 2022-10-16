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  4. İklim aktivistlerinden bir eylem daha! Lüks markanın galerisine boyayla saldırdılar

İklim aktivistlerinden bir eylem daha! Lüks markanın galerisine boyayla saldırdılar

16.10.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yaptığı eylemlerle ses getiren çevreci grup Just Stop Oil bir kez daha gündem oldu. İngiltere'de hükümetin petrol politikasını eleştiren grup son olarak Aston Martin'in galerisini boyayla saldırdı. Just Stop Oil göstericileri, geçtiğimiz günlerde de Van Gogh'un 84.2 milyon dolar değerindeki Ayçiçekleri tablosuna domates çorbası fırlatmışlardı.

İklim aktivistlerinden bir eylem daha! Lüks markanın galerisine boyayla saldırdılar

İngiltere'de hükümetin yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını talep eden çevreci grup Just Stop Oil, başkent Londra'daki lüks araç markası Aston Martin’in galerisine boyalı saldırı düzenledi.

"TEDBİRLERE KARŞI PES ETMEYECEĞİZ"

Sanat eserlerine yönelik saldırıyla gündeme gelen çevreci grup Just Stop Oil, son protestosunda İngiltere’nin başkenti Londra'daki lüks araç markası Aston Martin’in galerisini hedef aldı. İngiliz hükümetinden yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını talep eden çevreci grup, Londra'daki Park Lane üzerinde bulunan Aston Martin galerisinin duvarlarını ve camlarını turuncuya boyayarak, galerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde bu tür çevre protestolarını engelleme planlarını açıklamasının ardından gerçekleşen eylem hakkında açıklama yapan grup, "Protestoyu susturmayı amaçlayan ihtiyati tedbirlere karşı pes etmeyeceğiz. Biz şiddet içermeyen bir sivil hareketiz. Sadece Petrolü durdurun" ifadelerini kullandı.

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EYLEMLER DEVAM EDECEK

Açıklamada, "Bu bir günlük bir eylem değildir. Her gün ve her yerde bizi göreceksiniz. Bu, suçlu bir hükümete ve onların soykırımcı projesine karşı bir direniş eylemidir. Destekçilerimiz bugün, yarın ve ertesi gün ve sonraki günlerde talebimiz karşılanana kadar eylemlerine devam edecek. Birleşik Krallık'ta yeni petrol ve gaza yer yok. Kanundaki değişiklikler gözümüzü korkutamaz. Barışçıl insanları susturmak için alınan özel emirler bizi engellemeyecektir" denildi.

"BÖYLE BİR SİSTEME UYMAYACAĞIM"

Eyleme katılan bir gösterici yaptığı açıklamada, “Bu hükümetin değer verdiğimiz her şeyi kar uğruna yok etmeye devam etmesine seyirci kalamam ve buna izin veremem. İklim krizi açgözlülüğün bir ürünüdür, tıpkı yaşam maliyeti krizinin açgözlülüğün bir ürünü olması ve kârı insanların ve gezegenimizin önüne koyması gibi. Böyle bir sisteme uymayacağım" dedi.

Just Stop Oil'in 1 Nisan 2022'de başladıkları eylemleri nedeniyle şu ana kadar bin 700'den fazla destekçisinin gözaltına alındığını ve 5 destekçisinin ise şu anda cezaevinde olduğunu aktardı.

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VAN GOGH'UN TABLOSUNA ÇORBA FIRLATMIŞLARDI

Just Stop Oil göstericileri, geçtiğimiz cuma günü başkentteki Ulusal Galeri'de yer alan ve 84.2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen ünlü ressam Van Gogh'un Ayçiçekleri tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmışlardı. Olayın ardından 2 aktivist tutuklanmış, tablonun camla korunduğu ve zarar görmediği ifade edilmişti.

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YAPIŞTIRICI EYLEMLERİ SES GETİRDİ

Londra’daki Kraliyet Akademisi’nde bulunan Leonardo Da Vinci'nin öğrencisi Giampietrino tarafından 1520'lerde yapıldığına inanılan Da Vinci’nin “Son Akşam Yemeği” adlı eserinin bir kopyası olan tablo, Ulusal Galeri’de bulunan John Constable’ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain’in (Saman Arabası) ve Courtauld Gallery'deki Van Gogh’un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosu söz konusu grup tarafından hedef alınmıştı. Aktivistler, eylemlerinde ellerini yapıştırıcı ile tablolara yapıştırmıştı. (İHA)

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