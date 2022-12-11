İklim krizinin etkileri ele alındı! 'Eski günlere dönme şansımız yok'

"Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Dördüncü Belediyeler Buluşması" 10 Aralık’ta Bodrum’da Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlik, “İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş” ana temasıyla yapıldı. Etkinlik, Murat Taşçı’nın piyano ve Sanatçı Erkan Oğur’un müzik dinletisi ile başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İnsanlık ekosisteme karşı sorumlu ve bugün sorumsuzluğumuz neticesinde bir çöküşe tanıklık ediyoruz. Birleşmiş Milletler bu çöküşü “insanlık için kırmızı alarm” olarak nitelendirilen iklim raporu ile açıklıyor. Yanılgıya yer bırakmayan uyarıları ile bu rapor, burada olan biteni anlatacağımız aşamayı çoktan geride bıraktığımızı, bizzat deneyimlediğimiz bir dönemde olduğumuza dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sene hepimizin şahit olduğu, küçük bir kıvılcımın tabiatı ele geçirişine ve sizi çaresiz bırakışına tanık olduk. Kulaklarınız tutuşan ağaçların sesi ve canını kurtarmaya çalışan hayvanların çığlıklarıyla doluyor ve siz o seslerle hayata devam ediyorsunuz.” diye konuştu.

'TEKLİFİMİZ İKİ AŞAMAYI GEÇTİ'

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Aras, “Küresel Başkanlar Sözleşmesi’ne imza attık ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlama sürecine girdik. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurduk. İklim değişikliği ile Avrupa Birliği’nin Ufuk Avrupa Programı kapsamında hibe çağrılara başvurduk. Avrupa Birliği’nin 2030 hedefi için belirlediği misyon çağrılarından 2030 yılına kadar desteklenmek üzere İklim Adaptasyon Misyonu seçildik ve Avrupa Birliği’nin 3 yıllık bir Ufuk Avrupa Projesi olan Craft Citys’ seçilerek iklim nötr geçişlerini sürdürülebilir kılmak ve yenilikçi yaklaşımları test etmek için seçilen 60 şehre dahil olduk. Yine Avrupa Birliği’nin 2030 hedefi için belirlediği misyon çağrılarından 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na başvurduk. Sivil toplumla beraber 2030’da Bodrum’un iklim nötr olması ve diğer Avrupa şehirlerine öncü olması için ilgimizi belirttik. “Eş Düzeyli Öğrenme Fırsatları Programı’na” dahil olduk. Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon programı çerçevesi HORIZON 2020 kapsamında desteklenen ve finanse edilen PRIMA Programı kapsamında WEFE Nexus hibe çağrısına başvurduk. Liderliğini Münih Üniversitesi’nin yaptığı İtalya ve 5 Akdeniz ülkesinin ve yer aldığı 10 Ortaklı 36 aylık 'İklim-Akıllı ve Su Tasarrufu Öncü Tarımın Kurak Akdeniz bölgelerinde WEFE (Su-Enerji-Gıda Ekosistemi) Bağlantı Noktası Üzerindeki Etkisi' proje teklifimiz iki aşamayı da geçerek seçildi. Buluşmalarımıza katılan tüm belediye başkanlarımız Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği karar ve hedefler doğrultusunda Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlama çalışmaları da bu adımları sıklaştırma çabalarımızdan biri oldu.” diye konuştu.

'TÜRKİYE HAVA OLAYLARINA KARŞI AVRUPA'NIN EN KIRILGAN ÜLKESİ'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasının devamında Türkiye’nin hava olaylarında Avrupa’nın en kırılgan ülkesi olduğunu söyledi. Aras, “Ülkemizin BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından kabul edilen ‘İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık’ başlıklı raporda aşırı hava olaylarına karşı Avrupa’nın en kırılgan ülkesi olduğu ortaya kondu. Akdeniz’in 22 ülkesi dünyanın geri kalanından yüzde 20 daha hızlı ısınıyor. Türkiye de bu bölgenin bir üyesi. Bu şekilde devam edersek, topraklarımızın önemli bir kısmı yerleşilemez hale gelebilir. Dolayısıyla bu dramatik değişime karşı her Akdeniz ülkesi ve bu ülkeyi yönetenlerin bu konuyu ele almaları gerekiyor. Birlikte daha geniş bir ölçekte çalışırsak başarılı olabiliriz.” dedi.

'İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ ÇAĞ DAYANIKLILIK ÇAĞI'

Dünyayı mahveden şeyin sınırsız tüketim alışkanlığı olduğunu vurgulayan Ahmet Aras, “Neoliberal politikalar hepimize örnek bir hayat biçti; Tükettiğin kadar varsın. İnsanlığın daha evvel beş kez yaşadığı yok oluşların bir benzerinin başında olduğumuz şu dönemde gerçeği olduğu gibi görmek ve eylem planını dayanışma ile harekete geçirmek zorundayız. Jeremy Rifkin’in dediği gibi içinde yaşadığımız çağ dayanıklılık çağı. Narkissos’a dönüşen, kendini seyrederek ömrünü tüketen insanlar olarak bu çağı atlatamayacağımız açık. O halde geleceği dayanışmayla hep birlikte inşa edeceğimizi akılda tutarak hareket etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

'GENÇ KUŞAK BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK POTANSİYELE SAHİP'

Ahmet Aras, Türkiye’deki genç kuşağın büyük dönüşümü gerçekleştirecek potansiyelde olduğunu söyledi. Aras, “Genç kuşaklar doğa ile olan ilişkimizdeki anormalliği fark ederek protestolarını gerçekleştirmeye çoktan başladı. Bu protestolar hayatımızı organize etme biçimimizin değişmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Son birkaç yüzyılın aksine tarih boyunca doğaya adapte olarak sağ kaldık ve çoğaldık. Bu alışkanlığımızı tekrar hatırlamak ve doğadan ayrı varlıklar olmadığımızı idrak etmek durumundayız. Türkiye’deki genç kuşak büyük dönüşümü gerçekleştirebilecek potansiyele sahip. Sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma hakkında daha fazla şey söyleyecek nitelikli, liyakat sahibi gençlerimizi desteklemek ve bu kürsüleri onlarla paylaşmak gelecek için ilk farkındalığımız olacaktır. Gezegende fütursuzca hareket etmemizin bedelini en çok onlar ödeyecek.” dedi.

Ahmet Aras konuşmasına şöyle devam etti:

“Kuşkusuz küresel iklim değişikliği kaynaklı sorunlardan en çok etkilenen insanlar, küresel iklim değişikliğinin insan kaynaklı etkisine oldukça az ‘katkı’ sunmuş insanlardır. Karbondioksit ve sera gazlarını en az salanlar, en büyük zararı gören, görmekte ve görecekte olan insanlardır. Bu büyük bir toplumsal çelişkidir. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Güvencesi ve Beslenme Durumu 2022 Raporu’nda 2030 yılında yaklaşık 670 milyon insanın açlıkla mücadelesinin devam edeceği tahmin ediliyor. Araştırmalar gösteriyor ki 2050 yılına kadar dünyada 216 milyon kişi iklim krizi nedeniyle göç etmek zorunda kalabilir. Tüm bu veriler ışığında, bu soruları herkes için bir gelecek inşa edecek hem eşit hem de sürdürülebilir iklim politikası ile cevaplandırmamız şart.”

'ESKİ GÜNLERE DÖNME ŞANSIMIZ YOK'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Biz bu zirveler ile bilimin ve aklın ışığında dayanışma içerisinde dönüşümü başlatacak iradeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Burada belirsizlikleri dikkate almak zorundayız. Çünkü iklim değişikliğine yol açan karbondioksit, metan ve nitrozoksit emisyonları tamamen durdurulsa bile önümüzdeki yüzyıl içinde iklim krizinin olumsuz etkilerini önlemenin olanaklı olmadığı, insanlığın nereye doğru gittiği konusunda büyük belirsizliklerle dolu bir döneme girildiği belirtilmektedir. Türkiye ve Avrupa iklim değişikliğine uyum sağlarken kimseyi arkada bırakmayacak politikaları hayata geçirmede kararlı. İklim değişikliği bir gerçek. Eski günlere dönme şansımız yok. O zaman şu andan itibaren geleceği kurtarmak üzere yaşanabilir, adil kentleri bir arada inşa etmek, iklim hareketinin sesini yerelden yükseltmek hepimizin görevi.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İzmir Karşıyaka Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, İstanbul Şişli ve Kadıköy Belediyeleri, Adana Seyhan Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve Bodrum Belediyesi olmak üzere 7 belediyenin bir araya gelerek oluşturduğu “İklim Koordinasyon Kurulu” buluşmasında “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” konuşuldu.

