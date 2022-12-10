İktidarsızlığın sonu geldi! Enjekte edildikten sonra...

Botox, yıllar geçtikçe ciltteki kırışıklıkları düzeltmeye yardımcı olur, ancak aynı zamanda yatak odasındaki mücadeleleri gidermeye de yardımcı olabilir. Bir doktor iktidarsızlığı olan erkeklere yardımcı olacağını düşündüğü yeni bir formül icat etti.

Bocox olarak adlandırılan prosedür, erektil disfonksiyonla mücadele eden erkeklerin toksini doğrudan penislerine enjekte etmelerini sağlayacak. Bunun penisteki kasları ve kan damarlarını gevşeterek güçlü ereksiyonlar sağladığı öne sürülüyor.

İLK BULUŞU DEĞİL

Kendine orgazm doktoru diyen İngiliz Dr. Charles Runels tarafından tasarlanan uygulama, geçtiğimiz aylarda Belçikalı bilim insanlarının bulduğu botoks tedavisini temel alarak hazırlandı. Botox'un penisteki kan damarlarının duvarlarındaki düz kası geçici olarak gevşeterek ereksiyonları iyileştirdiği düşünülüyor.