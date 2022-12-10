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İktidarsızlığın sonu geldi! Enjekte edildikten sonra...

10.12.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Belçikalı bilim insanlarının geliştirdiği iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklere özel botox iğnesinden sonra bir İngiliz doktor, buluşu daha da geliştirdiğini öne sürdü. Bocox adını verdiği uygulama ile penise giden kan akışını iyileştirerek iktidarsızlığa son vererek daha güçlü ereksiyonlara neden olduğunu iddia etti.

İktidarsızlığın sonu geldi! Enjekte edildikten sonra...

Botox, yıllar geçtikçe ciltteki kırışıklıkları düzeltmeye yardımcı olur, ancak aynı zamanda yatak odasındaki mücadeleleri gidermeye de yardımcı olabilir. Bir doktor iktidarsızlığı olan erkeklere yardımcı olacağını düşündüğü yeni bir formül icat etti.

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Bocox olarak adlandırılan prosedür, erektil disfonksiyonla mücadele eden erkeklerin toksini doğrudan penislerine enjekte etmelerini sağlayacak. Bunun penisteki kasları ve kan damarlarını gevşeterek güçlü ereksiyonlar sağladığı öne sürülüyor.

İktidarsızlık sorunu bitiyor: Doğrudan penise enjekte ediliyor İktidarsızlık sorunu bitiyor: Doğrudan penise enjekte ediliyor

İLK BULUŞU DEĞİL

Kendine orgazm doktoru diyen İngiliz Dr. Charles Runels tarafından tasarlanan uygulama, geçtiğimiz aylarda Belçikalı bilim insanlarının bulduğu botoks tedavisini temel alarak hazırlandı. Botox'un penisteki kan damarlarının duvarlarındaki düz kası geçici olarak gevşeterek ereksiyonları iyileştirdiği düşünülüyor.

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