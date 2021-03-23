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İl il koronavirüs vaka sayısı açıklandı | Hangi ilde kaç korona vakası var?

23.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normalleşme döneminde alınan kararla birlikte koronavirüs risk haritasının güncellenerek yayınlanacağı belirtilmişti. 12-19 Mart haftası koronavirüs vaka sayıları da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan vaka haritası ile açıklandı. Peki hangi ilde kaç korona vakası var? İşte il il koronavirüs vaka sayıları...

İl il koronavirüs vaka sayısı açıklandı | Hangi ilde kaç korona vakası var?

Mart ayı başında alınan normalleşme dönemi kararıyla birlikte koronavirüs risk haritasının güncellenerek yayınlanacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 12 ve 19 Mart haftası koronavirüs vaka sayıları haritası da açıklandı. Peki hangi ilde kaç korona vakası var?

HANGİ İLDE KAÇ KORONA VAKASI VAR? 12-19 MART İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

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12-19 Mart tarihinde yayınlanan haritaya göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 107,99, İstanbul'da 251,12, İzmir'de ise 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Sinop, Samsun, Giresun, Yalova ve Balıkesir 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen illerden oldu.

Yine verilere göre Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Hakkari ve Mardin 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu. Tüm illerde ise koronavirüs vaka sayıları şöyle;

İl Adı Sayı
Adana 61,58
Adıyaman 169,81
Afyon 47,36
Ağrı 41,46
Aksaray 214,42
Amasya 194,04
Ankara 107,99
Antalya 119,18
Ardahan 86,31
Artvin 113,86
Aydın 69,07
Balıkesir 288,16
Bartın 76,89
Batman 28,54
Bayburt 74,47
Bilecik 114,30
Bingöl 47,56
Bitlis 23,08
Bolu 100,38
Burdur 72,26
Bursa 97,14
Çanakkale 202,75
Çankırı 122,64
Çorum 138,65
Denizli 49,38
Diyarbakır 18,78
Düzce 95,28
Edirne 219,49
Elazığ 80,11
Erzincan 124,13
Erzurum 72,40
Eskişehir 116,56
Gaziantep 87,33
Giresun 356,35
Gümüşhane 105,15
Hakkari 15,69
Hatay 61,77
Iğdır 107,30
Isparta 74,49
İstanbul 251,12
İzmir 111,41
Kahramanmaraş 67,37
Karabük 84,15
Karaman 89,44
Kars 30,53
Kastamonu 197,41
Kayseri 196,07
Kırıkkale 73,91
Kırklareli 155,09
Kırşehir 61,31
Kilis 258,42
Kocaeli 176,39
Konya 252,18
Kütahya 111,33
Malatya 140,54
Manisa 64,66
Mardin 17,08
Mersin 80,70
Muğla 92,33
Muş 21,16
Nevşehir 79,35
Niğde 104,40
Ordu 258,87
Osmaniye 198,52
Rize 202,41
Sakarya 124,49
Samsun 508,97
Siirt 14,20
Sinop 309,06
Sivas 55,83
Şanlıurfa 18,30
Şırnak 8,18
Tekirdağ 168,26
Tokat 248,72
Trabzon 246,95
Tunceli 63,52
Uşak 19,49
Van 27,41
Yalova 275,31
Yozgat 92,82
Zonguldak 81,02

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koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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