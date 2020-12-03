HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlahiyatçı Mustafa Öztürk, Kur'an ayetleri hakkındaki sözleri sonrası istifa etti

İlahiyatçı Mustafa Öztürk, Kur'an ayetleri hakkındaki sözleri sonrası istifa etti

03.12.2020 01:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İlahiyatçı Mustafa Öztürk, Kur'an ayetleri hakkındaki sözleri sonrası istifa etti

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk istifa etti.

Öztürk, sosyal medya hesabından dekanlığa yönelik, "Emekliliğimi talep ediyorum. Bu konuda gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim" ifadelerini içeren bir belge paylaştı.

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenledilerKahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler

Öztürk, paylaşımına ilişkin değerlendirmesinde ise "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar" ifadesini kullandı.

dd

NE OLMUŞTU

Prof. Öztürk'ün sosyal medyada paylaşılan ve kesildiği savunulan videodaki ifadeleri tartışılmıştı.

Söz konusu videoda Öztürk'ün, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem ‘kel’ hem ‘fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor. Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" ifadeleri duyuluyor.

İFADELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Muhafazakar camiada Öztürk’ün kullandığı ifadeler tepki çekti. Öztürk’ün ihraç edilmesini isteyen isimler sosyal medyada kampanya başlattı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de söz konusu kampanyaya destek oldu Cübbeli, "Kur'ân'ın vahiy olduğunu inkâr eden Mustafa Öztürk'ün ilâhiyatta hâlâ çocuklarımızı zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız?" dedi.

Bazı isimler ise videonun kesildiğini savundu ve Öztürk'e destek oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul'da DEAŞ operasyonu
2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!

İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Tedbirleri hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler

Tedbirleri hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'te

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu

Osmaniye'de apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu

Adana'da tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı

Adana'da tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.