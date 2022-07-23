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İlber Ortaylı'dan çarpıcı 'göç' uyarısı! "Ölecek ve şu şekilde olacak"

23.07.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, megakent İstanbul'da yaşanan göçe dikkat çekerek 'şehrin öleceği' yönünde uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı, kendisinin 'ilk rehberlik yılları'ndan bir kareyle mesaj veren Ortaylı, 'büyük göçün, büyük bozulmanın' çok devam etmesi durumunda şehrin öleceğini ifade ederek ölümün ne şekilde olacağını açıkladı.

İlber Ortaylı'dan çarpıcı 'göç' uyarısı! "Ölecek ve şu şekilde olacak"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul için göç uyarısında bulunduğu çok konuşulacak paylaşımını Instagram hesabından yaptı. Ortaylı, paylaşımına "İlk “rehberlik” yılları..." notunu düşerek kendisine ait bir kareye yer verdi ve "İstanbul 1960’tan sonra süratle bozulmaya başladı" ifadesiyle mesajına başladı.

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"ÖLÜM ŞU ŞEKİLDE OLACAK"

Paylaşımının devamında "Bugün bu büyük göçün, büyük bozulmanın başlamasından aşağı yukarı yarım asır geçti ve daha ne kadar devam eder bilmiyorum" ifadelerini kullanan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Çok devam ettiği takdirde şehir ölecektir tamamıyla ve ölüm şu şekilde olacaktır: Tamamen şekil ve bünye değiştiren bir canlı haline dönüşecektir. Bu bizi tabii çok üzecektir demiyorum, insanlar buna alışacaktır. Yani benim çocukluğumun İstanbulluları camiye ve türbeye göre referans vererek randevu verirlerdi.

"ESKİ İSTANBUL'DA DEĞİŞMEYEN HASTALIK DEVAM EDİYOR"

"Bugünküler “mall” dediğimiz o Amerikan tipi çarşılara göre yaşıyorlar. Bu alışveriş merkezleri referans noktası oluyor. İnsanların semtlerden haberi yok ve Eski İstanbul’da değişmeyen hastalık devam ediyor...."

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