İletişim Başkanı Altun Basın İlan Kurumu’nu ziyaret etti, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar ele alındı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın İlan Kurumu Ankara Müdürlüğü’ne gelişinde Genel Müdür Cavit Erkılınç tarafından karşılandı.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Toplantısının ardından gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Erkılınç’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Gülebak, Mehmet Ergün, Prof. Dr. Muharrem Özen, Muhammed Ziyad Varol ve Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat hazır bulundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından Genel Müdür Cavit Erkılınç ile bir araya gelen Prof. Dr. Fahrettin Altun’a Kurumun çalışmaları hakkında brifing verildi. Altun, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınların son durumuna ilişkin de bilgilendirildi.

Ziyaretin ardından İletişim Başkanı Altun, Yönetim Kurulu Başkanı Sözen ve Genel Müdür Erkılınç tarafından uğurlandı.

ERKILINÇ'TAN PAYLAŞIM

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç ziyaret sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yönetim Kurulu Toplantımızın ardından İletişim Başkanımız Sn. Prof. Dr. Fahrettin Altun Kurumumuzu ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Zatıalilerini aramızda görmekten ve ağırlamaktan duyduğumuz büyük mutluluğu ifade ediyor; güveni ve güçlü desteği için şükranlarımı sunuyorum."

Yönetim Kurulu Toplantımızın ardından İletişim Başkanımız Sn. Prof. Dr. @fahrettinaltun Kurumumuzu ziyaret ederek bizleri onurlandırdı.

Zatıalilerini aramızda görmekten ve ağırlamaktan duyduğumuz büyük mutluluğu ifade ediyor; güveni ve güçlü desteği için şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/eNNFRGLWlG — Cavit ERKILINÇ (@caviterkilinc) July 25, 2023



