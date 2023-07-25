HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanı Altun Basın İlan Kurumu’nu ziyaret etti, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar ele alındı

İletişim Başkanı Altun Basın İlan Kurumu’nu ziyaret etti, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar ele alındı

25.07.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın İlan Kurumu Ankara Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Altun Basın İlan Kurumu’nu ziyaret etti, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar ele alındı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın İlan Kurumu Ankara Müdürlüğü’ne gelişinde Genel Müdür Cavit Erkılınç tarafından karşılandı.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Toplantısının ardından gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Erkılınç’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Gülebak, Mehmet Ergün, Prof. Dr. Muharrem Özen, Muhammed Ziyad Varol ve Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat hazır bulundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından Genel Müdür Cavit Erkılınç ile bir araya gelen Prof. Dr. Fahrettin Altun’a Kurumun çalışmaları hakkında brifing verildi. Altun, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınların son durumuna ilişkin de bilgilendirildi.

Ziyaretin ardından İletişim Başkanı Altun, Yönetim Kurulu Başkanı Sözen ve Genel Müdür Erkılınç tarafından uğurlandı.

ERKILINÇ'TAN PAYLAŞIM

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç ziyaret sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yönetim Kurulu Toplantımızın ardından İletişim Başkanımız Sn. Prof. Dr. Fahrettin Altun Kurumumuzu ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Zatıalilerini aramızda görmekten ve ağırlamaktan duyduğumuz büyük mutluluğu ifade ediyor; güveni ve güçlü desteği için şükranlarımı sunuyorum."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her kombine uyum sağlayan Pierre Cardin tişörtte %43 indirimHer kombine uyum sağlayan Pierre Cardin tişörtte %43 indirim
'Tek olmasını istiyorum' diyerek su altında yaptığı şaşkına çevirdi'Tek olmasını istiyorum' diyerek su altında yaptığı şaşkına çevirdi
Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor pes etmiyor! Umduğunu bulamadı ama...Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor pes etmiyor! Umduğunu bulamadı ama...
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Basın İlan Kurumu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.