İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

28 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum:



Türkiye’de şu ana kadar toplam 55.464 test yapılmış olup, 7.402 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 70 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/6v7Z1XYmRQ — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 28, 2020



