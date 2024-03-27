Bircan Yıldırım da aralarında... Karabük Üniversitesi paylaşımları sonrası halkı kin ve düşmanlığa sevk suçundan 8 kişi gözaltına alındı!

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medya hesabından dezenformasyon yapan, ırkçı ifadeler kullanan kişilerin yakalandığını duyurdu.

Aslan Değirmenci'nin paylaştığı bilgilere göre; Karabük Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla dezenformasyon, ırkçı ifadeler kullanmak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği değerlendirilen 8 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilerek yakalandı.

Sosyal medyada tweetleriyle tanınan Bircan Yıldırım da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Ankara'da gözaltına alınan Bircan Yıldırım'ın yanı sıra Hasan Genç, Suat Ünlü, Semih Arslan, Muhammet Miraç Aksu, Reğayip Kurtoğlu, İlknur Baflı, Halil Yılmaz da gözaltında!

2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bircan Yıldırım daha önce de gözaltına alınmış daha sonra serbest kalmıştı.









