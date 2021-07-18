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İlginç görüntü! Koyuna maske taktı

18.07.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'taki canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik renkli görüntülere de sahne oluyor. Pazarda satın aldığı koyuna maske takarak otomobilinin bagajına bırakan Adem Kaya, çevredekileri gülümsetti.

İlginç görüntü! Koyuna maske taktı

Sabah erken saatlerde köy ve çiftliklerden Alparslan Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki alana getirilen kurbanlıklar, burada besiciler tarafından satışa sunuluyor.

Besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Pazarda satın aldığı koyuna maske takarak otomobilinin bagajına bırakan Adem Kaya, çevredekileri gülümsetti.

"ORTALIKTA HASTALIK VAR"

Kaya, pazardan kurbanlık satın aldığını belirterek, "Kurban pazarı kalabalık olduğu için önlem aldık. Ortalıkta hastalık var. Koyunumuza da maske taktık. Kovid-19'u atlattığımız için hastalığa dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
maske Kars
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