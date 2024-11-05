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İlgisiz erkek için etkili taktik: İlişki uzmanı Adil Yıldırım 'Binlerce kadın bunu denedi' diyerek açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.11.2024 08:25
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Mentor ve Sosyolog Adil Yıldırım, ilişkiler hakkında yaptığı açıklamaları ile dikkat çekiyor. Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına konuk olan Yıldırım, ilişkiler hakkında önemli tüyolar verdi. Yıldırım, ilgisiz erkeğe karşı binlerce kadının da uyguladığı taktiği ve ilişkide vazgeçilmez olmak için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.

İlgisiz erkek için etkili taktik: İlişki uzmanı Adil Yıldırım 'Binlerce kadın bunu denedi' diyerek açıkladı

Kadın-erkek ilişkileri hakkında açıklamaları ve taktikleriyle dikkat çeken Yazar Adil Yıldırım, Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in konuğu oldu. İkili ilişklilere dair konuşan Yıldırım güvenilir erkek profilini açıkladı. İşte detaylar...

"BİNLERCE KADIN BUNU DENEDİ"

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"İlgisiz erkeklerle ilgili olarak yapılması gereken benim çok sihirli bir formülüm var" diyen Adil Yıldırım binlerce kadının bu yöntemi denediğini ve bunun her zaman için işe yaradığını açıkladı.

'SOĞUK DUŞ ETKİSİ'

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İlişkide ilgisiz erkeğe karşı yapılması gereken taktiği açıklayan Adil Yıldırım, "Diyelim ki yoğun olarak erkek arkadaşını arayan bir kadın ve adam ilgisiz. Bir anda aramayı kesmesi lazım buna 'soğuk duş etkisi' diyoruz. Aniden aramayı kesiyorsun. Ne yapıyorsan yoğun olarak mesaj mı atıyorsun, arıyor musun, laf mı sokuyorsun bunu kesiyorsun aniden. Erkek bir anda kadının rutini bozulduğunda şaşırır ve bir bakar ne oluyor niye aramıyor, niye mesaj atmıyor artık. Görüşmeye gidin ve soğuk davranışınızın sebebini sorarsa 'hiçbir şey yok' deyip bir taktik uyguladığınız sakın belli etmeyin ve şöyle deyin; 'Senin bu ilişkiye önem verdiğini hissetmiyorum.' Karşınızdaki erkek bir anda şaşıracak, 'Hayatım sen niye benden uzaklaşıyorsun' diyecek. Siz de 'Uzaklaşmıyorum, sadece eskisi kadar ilişkiyle ilgilenmiyorum çünkü sen yatırım yapmıyorsan ben de yapmıyorum' diyerek çok net tavrınızı belli edin." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, "Adam ilgi göstermiyor ama siz yoğun ilgi gösteriyorsunuz bu ilişki biter. Aynı seviyede ilgi göstermeniz gerekiyor." dedi.

GÜVENİLİR ERKEK NASIL ANLAŞILIR?

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Güvenilir erkeğin bazı davranışlarından anlaşıldığını belirten Adil Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:

"İlişkide bir erkeğin size nasıl yaklaştığı çok önemli. Sık görüşür, bu çok önemli. Farklı bir şehirde olsa bile kız arkadaşı çok sık görüşmek ister.

İkincisi bir erkeğin telefonuyla olan ilişkisinden güvenilirliğini anlarsın. Tuvalete telefonla giden, telefonu ters koyan, telefonu sıklıkla uçak modundaysa dikkat edilmeli. Genel olarak telefonla ilişkisine dikkat etmek gerekiyor.

Arkadaşlarıyla ilişkisi; adamın etrafında herkesle kavgası varsa, herkesle arası bozuksa sıkıntılıdır. Adamın etrafına, insanlarla ilişkilerine dikkat et.

İlk 30 günde cinsellik konusu hemen gündeme geliyorsa sıkıntı."

İLİŞKİDE VAZGEÇİLMEZ OLMAK İÇİN...

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İlişkide vazgeçilmez olmak için belli bir seviyeden sonra erkeğin annesi ile aranın iyi tutulması gerektiğini belirten ilişki uzmanı Yıldırım, "İlişkide vazgeçilmez olmak istiyorsun 4-5 ay çok iyi gittiniz. O zaman annesine oynaman lazım. Yakın diyaloğu çok seviyor Türkiye'de anneler. Bir anne bu kızı onaylarsa o adamın ayrılma ihtimali çok zor ama bir anne hayır derse de evlenme ihtimali çok zor." dedi.

BİR ERKEĞİN CİDDİ İLİŞKİ İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

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Ciddi erkek isteyen erkek ilişkide bunu mutlaka belli eder. Konuya dair tüyolar veren Adil Yıldırım, "Evlilik isteyen erkek aile kurma ve çocuk konularını konuşmaya başlar. Senin aileni çok fazla didikleme başlar, akrabaların arasında kavgalar var mı, akrabalarına aran nasıl? bunları anlamaya başlar. Durup dururken teyzen nasıl, annenler kaç kardeşti, ailenizde mal kavgaları var mı? falan bunları sorar. Çünkü şunun için acaba ben evlendiğimde neyle karşılaşacağım.

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Arkadaşlarıyla tanıştırır. Erkek ilişkisi ciddileştiği zaman arkadaşlarıyla tanıştırır ve onlardan fikir alır." ifadelerine yer ver vererek ilişkiler hakkında açıklamasını tamamladı.

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