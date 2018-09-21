İlişkinin başında yapılan 10 epik hata

Aceleci davranmak, karşındakini tanımaya çalışmamak hatta bazen yanlış bir laf etmek bile o incecik dalı kırabilir, büyütmeye çalıştığın ağaç daha filizken kuruyabilir. Bunun için dikkatli olmalı ama dikkat edeceğim derken de rahatsız davranmamalısın. Kısacası kendinin çeki düzen verilmiş hali olmalısın. Hadi şimdi derin bir nefes alalım ve ilişkiye Black Widow cool’luğuyla yaklaşalım. 1- Onu etkilemeye çalışacağım diye şekilden şekle girmene gerek yok. En tarz kıyafetlerinizle, en beğeni alan selfie’lerinizle başlayan ilişki nasılsa pijama – terlik kombinine dönecek. O yüzden daha ilişkinin başında sosyal medya halin değil de kendin olman, neyi sevip sevmediğini ortaya koyman önemli. Tabii kendini ilk yarıda varlık gösterememiş futbolcu gibi sal da demiyorum. 2- Biz birbirimiz için yaratılmışız, çiçekle böcek gibiyiz, tuzlukla biberlik gibiyiz, biz bir elmanın iki yarısıyız, biz bir çaydanlığın iki yarısıyız, o benim ruh eşim, onun dövmesini yaptıracağım… Dur yahu, daha ilişkinin başındasın! Tamam ilişkinin heyecanını doyasıya yaşa ama bu kadar da kaptırma. İlişkinin başında gelecek planları yapmak, hayatın matematiğini çok yanlış anlamaktır.

3- Neredeyse her anınızı birlikte geçirmek, sürekli yanak yanağa olmak, ona sormadan bir şey yapamamak, hamburgercide çalışıyormuş gibi bir örnek giyinmek… Tamam ilişkilerde bir süre sonra aynı kelimeleri kullanmak, aynı mimikleri yapmak ya da aynı şeylerden zevk almak olağandır ama daha ilişkinin başında yapışık ikizler gibi olmak, bir süre sonra birbirinizden sıkılmanıza neden olabilir. 4- Gülüyorum ama aslında içten içe bu yaptığından hoşlanmadım. Evet dedim ama aslında içimden geçen hayırdı. Başımı sallıyorum ama aslında onaylamıyorum. Tüm bunları ya “ama” olmadan ya da içten bir şekilde yapmalısın. Çünkü ilk başta dürüst olmazsan ilişki buna göre şekillenir ve birinci yılınızı doldurduğunuzda yılın en iyi sevgilisi Oscar’ı sana verilir. (Bu iyi bir şey değil, güven bana.) 5- İlişkide rol yapmamak demek, her şeyini CV şeklinde karşındakinin eline vermek demek değildir. Ona kendini anlatmak istediğin kadarıyla anlatabilirsin, seni tanımasına izin verebilirsin ama daha ilişkinin başında bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökmek, soyağacını anlatmak zorunda da değilsin. İlk zamanlardaki o tatlı heyecanın ve gizemin tadını çıkarmak en iyisi.

6- Gün içinde sürekli aramak, durup durup WhatsApp’tan kalp emojisi göndermek, birlikte zaman geçirdikten sonra ayrılır ayrılmaz napıyorsun diye mesaj atmak, seni düşünüyorum diye çaldırmak… (Bu hala yapılıyor mu?) Bunlar bir süre sonra, ilgilenmenin dozu yeterince ayarlanmadığı için, bezdirici olabilir. Telefona bakmak bile istemeyeceğin bir duruma gelmek istemezsin, değil mi? Sen bunu bir düşün! 7- İlişkinin başında girilmemesi gereken yasaklı bir bölge varsa o da eski sevgili bölgesidir. Bu bölge; önünde dikenli teller, kurşun geçirmez cam hatta mağara kapısı olan bir bölgedir. Eski sevgili hakkında konuşmak hiçbir sohbete renk katmaz, konu konuyu açmaz. Geçmişteki ilişkileri rafa kaldırıp, yepyeni ve tazelenmiş bir senle ilişkiye başlaman çok daha heyecanlı olmaz mı? 8- Bazı şeyleri söylemek istememek ya da bazı şeyleri biraz süsleyip söylemek tamam ama yalan söylemek sonradan başa büyük dertler açabilir. İlişki ilerledikçe bebek gibi uyuyan o masum yalanlar uyanıp canavara dönüşebilir ve her ikinizin de başına bela olabilir. Doğadaki bütün beyazların kirlenme özelliği olduğu için beyaz yalanların da zamanla siyaha dönüşebileceğini unutma.