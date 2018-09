İlişkinin başında yapılan 10 epik hata

9- Belli bir dozda stalk keyifli olabilir. Ama onun sosyal medyadaki her hareketini izlemek, her paylaşımını takip etmek, her ekleştiğini incelemek, onu her şeye etiketlemek, dedektif gibi 7/24 peşinde olmak fazlasıyla aşırıya kaçan bir stalk. Psikolojide bu durum hastalık olarak geçiyor. İlişkide ise ayrılık sebebi…

10- Eğer güzel başlayan bir ilişkiyi sürdürmek istiyorsanız sen de sevgilin de yüzeysel olmamalı, sürekli canlı yayındaymış ya da videoya çekiliyormuş gibi davranmamalı ve içten olmalısınız. Kızabilir, sevinebilir, esneyebilir, sıkılabilirsiniz. Bu davranışlar var ve hepsi gerçek. Eğer robot değilseniz, acısıyla tatlısıyla bir ilişki yaşamak tam size göre. ????

