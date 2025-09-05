KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

İlişkiniz artık eskisi gibi değil mi? Partnerinizin sizden uzaklaştığını gösteren 5 işaret

Her ilişkide inişler ve çıkışlar olabilir; ancak bazı davranış değişiklikleri partnerinizin sizden duygusal olarak uzaklaştığının işareti olabilir. Bu sinyalleri doğru okumak, hem ilişkinizi onarmak hem de kendi duygusal sağlığınızı korumak için önemlidir. İşte partnerinizin sizden yavaş yavaş uzaklaştığını gösteren 5 önemli işaret haberimizde…

İlişkiniz artık eskisi gibi değil mi? Partnerinizin sizden uzaklaştığını gösteren 5 işaret
Sedef Karatay

Bu işaretler her zaman ilişkinin bittiği anlamına gelmez; ancak göz ardı edildiğinde kalıcı bir uzaklaşmaya dönüşebilir. En önemli çözüm, açık iletişim kurmak ve duyguları dürüstçe paylaşmaktır.

1. İLETİŞİMİN AZALMASI

Eskiden gün içinde küçük şeyleri bile paylaşırken artık daha az mesaj atıyor ya da aramıyorsa, bu duygusal uzaklaşmanın ilk sinyali olabilir.

İlişkiniz artık eskisi gibi değil mi? Partnerinizin sizden uzaklaştığını gösteren 5 işaret 1

2. GELECEK PLANLARINDA YER ALMAMANIZ

Geleceğe dair planlardan bahsederken sizi dahil etmiyorsa veya siz sorduğunuzda belirsiz cevaplar veriyorsa, ilişkiye bakışı değişmiş olabilir.

İlişkiniz artık eskisi gibi değil mi? Partnerinizin sizden uzaklaştığını gösteren 5 işaret 2

3. FİZİKSEL YAKINLIĞIN AZALMASI

Sarılma, el ele tutuşma ya da öpücük gibi küçük temasların bile seyrekleşmesi, partnerinizin duygusal bağını yavaş yavaş geri çektiğini gösterebilir.

İlişkiniz artık eskisi gibi değil mi? Partnerinizin sizden uzaklaştığını gösteren 5 işaret 3

4. SÜREKLİ BAHANELER ÜRETMESİ

Birlikte vakit geçirmek yerine sürekli iş, yorgunluk veya başka sorumlulukları bahane ediyorsa, bu da uzaklaşmanın bir başka işaretidir.

İlişkiniz artık eskisi gibi değil mi? Partnerinizin sizden uzaklaştığını gösteren 5 işaret 4

5. DAHA SIK TARTIŞMALAR VEYA SESSİZLİK

Küçük konuların bile büyük tartışmalara dönüşmesi ya da tam tersine sorunları konuşmak yerine sessizliğe bürünmesi, ilişkide duygusal kopuşun habercisi olabilir.

İlişkiniz artık eskisi gibi değil mi? Partnerinizin sizden uzaklaştığını gösteren 5 işaret 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kore cilt bakım maske trendleriKore cilt bakım maske trendleri
Okullar açılmadan önce bilmeniz gereken 10 altın öneriOkullar açılmadan önce bilmeniz gereken 10 altın öneri

Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları Aşk ayrılık ilişkiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.