İlişkiniz artık eskisi gibi değil mi? Partnerinizin sizden uzaklaştığını gösteren 5 işaret

Bu işaretler her zaman ilişkinin bittiği anlamına gelmez; ancak göz ardı edildiğinde kalıcı bir uzaklaşmaya dönüşebilir. En önemli çözüm, açık iletişim kurmak ve duyguları dürüstçe paylaşmaktır.

1. İLETİŞİMİN AZALMASI

Eskiden gün içinde küçük şeyleri bile paylaşırken artık daha az mesaj atıyor ya da aramıyorsa, bu duygusal uzaklaşmanın ilk sinyali olabilir.

2. GELECEK PLANLARINDA YER ALMAMANIZ

Geleceğe dair planlardan bahsederken sizi dahil etmiyorsa veya siz sorduğunuzda belirsiz cevaplar veriyorsa, ilişkiye bakışı değişmiş olabilir.

3. FİZİKSEL YAKINLIĞIN AZALMASI

Sarılma, el ele tutuşma ya da öpücük gibi küçük temasların bile seyrekleşmesi, partnerinizin duygusal bağını yavaş yavaş geri çektiğini gösterebilir.

4. SÜREKLİ BAHANELER ÜRETMESİ

Birlikte vakit geçirmek yerine sürekli iş, yorgunluk veya başka sorumlulukları bahane ediyorsa, bu da uzaklaşmanın bir başka işaretidir.

5. DAHA SIK TARTIŞMALAR VEYA SESSİZLİK

Küçük konuların bile büyük tartışmalara dönüşmesi ya da tam tersine sorunları konuşmak yerine sessizliğe bürünmesi, ilişkide duygusal kopuşun habercisi olabilir.