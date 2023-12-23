HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlk adım atıldı, heyecan dorukta ve sıra geldi kombin seçimine! Aile tanışmasında ne giyilir?

İlk adım atıldı, heyecan dorukta ve sıra geldi kombin seçimine! Aile tanışmasında ne giyilir?

18.12.2023 11:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk adımı attınız ve şimdi sıra geldi kombin seçimine. Aile tanışmasının heyecanı doruktayken özel anlarınıza ışıltı katmak ve stilinizi konuşturmak için muhteşem bir kombin yapmayı istiyorsanız içeriğimizi okumanızı tavsiye ederiz. Her bir detayın önemli olduğu bu günde şıklığınızla iz bırakmak için özenle seçtiğimiz erkek ve kadın giyim ürünleriyle stilinizi zirveye taşıyabilirsiniz!

İlk adım atıldı, heyecan dorukta ve sıra geldi kombin seçimine! Aile tanışmasında ne giyilir?

Aile tanışmaları gibi kıymetli günlerde samimiyetinizle olduğu kadar tarzınızla da hatırlanırsınız. İşte tam da bu noktada aile tanışmasında giyeceğiniz kombinler unutulmaz izler bırakmanıza yardımcı olur. Erkekler için gömlekten kemere, kadınlar için ise elbiseden cekete kadar birçok kıyafet seçtik. Göz alıcı detayları ve rahat kesime sahip bu 12 kıyafeti keşfedin; tarzınızla herkesi büyülemeye hazır olun!

1. Kombinler için kilit parça: İPEKYOL Kadın Saten Triko Elbise

2

İPEKYOL Kadın Saten Triko Elbise, zarafeti ve konforu bir araya getirerek sizi aile tanışması gibi özel bir günde mükemmel hissettirecek tasarıma sahip. Hoş bir görünüm sağlayan kumaşı ve vücuda oturan kesimi ile dikkat çeken bu elbise, aile tanışmasında sadece şık değil aynı zamanda rahat olmanızı da sağlayacak. Neredeyse bütün renklerle uyum sağlayabilen siyah renge sahip bu elbise tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak istiyorsanız tam sizlik!

Ürünü İncele

2. Aradığınız şıklık: DeFacto Erkek Siyah Blazer Ceket

8

Ekstra rahat bir kullanım sunan polyester, viskoz ve elastan kumaştan üretilen DeFacto Erkek Siyah Blazer Ceket , astarlı yapısı ile soğuk havalarda dahi sizi sıcak tutmayı sağlayarak her mevsim giymeye uygun bir parça. Aile tanışması gibi özel etkinliklerde kullanabileceğiniz kolu düğme detaylı bu blazer ceket üzerinize oturan slim fit kesimiyle kullanışlı bir tasarıma sahip. Jean pantolon üstüne basic ve polo tişörtlerin yanında gömlek ve kumaş pantolonlar ile de kullanabileceğiniz bu blazer ceket ile stil sahibi dinamik kombinler yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Klasik ve şık: Koton Kadın Klasik Yaka Gömlek

3

Koton kalitesini taşıyan bu gömlek, klasik detaylarıyla modern bir tasarım sunuyor. Zarif kesimi ve konforlu kumaşıyla öne çıkan gömlek, aile tanışmasında sade ve şık bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Ceket ve pantolonla kolayca stilinizi yansıtacak ve dikkat çekecek bir kombin yapmanızı sağlayacak Koton marka bu gömlek siyah renk seçimiyle de dikkat çeken bir parça.

Ürünü İncele

4. Gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak: Levi's Slim Fit Erkek Gömlek

9

Levi's kalitesiyle üretilen bu beyaz slim fit gömlek, vücudu saran yapısıyla sportif ve şık bir görünüm sunuyor. Aile tanışması gibi özel günlerde ya da günlük kullanımda rahatlık ve tarz arayan erkekler için ideal bir tercih olan Levi's marka beyaz gömlek gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday bir tasarıma sahip. Gömleğin 100% pamuk olması da farklı hava şartlarına uyum sağlamasını mümkün kılarak sizi yazın serin, kışın ise sıcak tutuyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Ürünün kesimi slim fit, kumaşı kaliteli, logo rengi kırmızı. Orijinal ürün gönderildi.”

  • “Ürün kaliteli. Kumaş yumuşak pamuklu fakat kalın yazlık değil. Ürün tam slim fit. Ciddi dar. Tam bedeninizde kol boyu sınırda düğmeler zor kapanır şeklinde olacaktır. Böyle sevmeyen bir beden büyük alsın benim yaptığım gibi.”
Ürünü İncele

5. Gecenizi unutulmaz kılacak: MaNMaNing Uzun Tulum

4

Cesur ve iddialı bir tarza sahipseniz uzun kollu, iki cepli ve V yaka tasarıma sahip MaNMaNing Tulum tam da aradığınız parça olabilir! Yeşil, siyah ile beyaz renk seçenekleri, feminen çizgileri ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu tulum aile tanışmasında sizi unutulmaz kılacak. Tarzınızı ön plana çıkaracak hoş bir topuklu ayakkabı ve çantanın yanında kombininizi tamamlayacak aksesuarlarla aile tanışmanızda stilinizle de iyi bir izlenim bırakabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Rafine bir görünüm için: Pierre Cardin Erkek Gömlek

11

Lacivert, siyah, mavi, beyaz ve gri renk seçenekleri bulunan Pierre Cardin gömlek kesimiyle klasik ve şık bir görünüm sunuyor. Uzun kollu tasarımıyla soğuk günler için de uygun olan gömlek aile tanışmasında klasik ve zarif bir görünüm elde etmek istiyorsanız göz atmak isteyebileceğiniz bir parça. Pamuk ve polyester kumaştan yapılan gömleğin vücuda oturan slim fit kesimi sayesinde ceket, yelek ve kabanla kombinlerken daha toplu bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Ürünü İncele

7. Sofistike bir görünüm: DeFacto Kadın Oversize Blazer Ceket

5

Oversize bol kesimi ve omuzlarındaki vatkalar sayesinde üzerinizde fit bir görünüm sağlayan ceket, kapaklı cepleri ve rafine kesimi ile dikkat çeken bir tasarıma sahip. Defacto marka bu blazer ceketin aile tanışmasında hem klasik hem de spor kombinler yapmanızı sağlayacak bir modeli bulunuyor. Kumaş ya da jean etek, şort ve pantolonların üstüne basic bir tişört veya gömleğe kolayca uyan bu ceketle özgün tarzınızı yansıtabileceğiniz kombinler yapabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

  • “Genel olarak mağazalardaki blazer fiyatlarına göre uygundu ve diğer denediğim ceketlerde üst bedenim oran olarak büyük olduğu için önümü kapatmakta zorlanıyordum ama bu beden tam oldu ve çok rahat kapanıyor. Çok memnun kaldım.”

  • “Tam bedeninizi alabilirsiniz. Kumaşını çok sevdim, incecik bir kumaşı yok, ben indirimle çok uyguna aldım ama kalitesi o kadar iyi ki indirimsiz de alınabilir. Kumaşı ütü istemeyen türden bir kumaş.”
Ürünü İncele

8. Her mevsimde rahatlık: Dockers Skinny Pantolon

12

Siyahtan griye, lacivertten beje 11 renk seçeneğinin yanında modern ve slim kesimiyle de dikkat çeken bu pantolon şıklığı ve rahatlığı bir araya getiriyor. Skinny tasarımı ile vücudu saran bu pantolon pamuklu fitilli dokuma kumaştan yapılan chino modeliyle farklı hava koşullarında dahi sizi sıcak tutan bir yapıya sahip. WaterLess tekniklerle daha sürdürülebilir bir şekilde üretilen Dockers marka esnek olan bu skinny pantolon aile tanışmanızın her anında stilinizi konuşturmak için ideal bir seçenek.

Kullanıcı yorumları

  • “Kumaş çok rahat ve kaliteli. Tam beden.”

  • “Ürünün önce siyahını aldım, bir müddet kullandıktan sonra 3 rengini daha sipariş ettim. 1.86 boy 97 kg 34/34 aldım bel bol bile geldi. Biraz giydikten sonra açma da yapıyor ancak ben rahat giymeyi sevdiğimden bol bulmadım. Flex kumaş aşırı konforlu ve rahat. Farklı marka chinolarımı giymiyorum artık. Yarı fiyatından az aldığım bu ürünü üstümden çıkarmaz oldum üstümden. Dockers markası ve Amazon indirimi de birleşince müthiş bir alışveriş keyfi oldu. Tavsiye ederim. Paçalar kısa giymeyi sevenlere uzun gelebilir, ben sorun etmedim.”
Ürünü İncele

9. Sizi gecenin yıldızı yapacak: Batik Payetli Elbise

6

Payet detaylarıyla göz kamaştıran Batik Payetli Elbise feminen ve zarif bir görünüm sunuyor. Özellikle de aile tanışmasında şık bir restoran seçimi yapanların hoşuna gidecek bir parça olan Batik marka bu payetli elbise ile geceye ışıltı getireceksiniz. Polyester kumaştan üretilen ve sizi rahat hissettirecek normal kesim bu siyah elbiseyi şık aksesuarlarla ve çantayla kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Aksesuar olmadan yapamayanlara: Deribond Erkek Kemer Siyah

13

105-135 cm arası boyutlarda farklı boyut seçenekleri bulunan Deribond marka bu kemer siyah, kahverengi, lacivert ve taba renk alternatiflerine de sahip. Aile tanışmasında detaylara verdiğiniz önemi göstermek istiyorsanız ve kombinlerinizi tamamlayacak şık bir aksesuar arayışındaysanız bu deri kemere bir şans verebilirsiniz. Dayanıklı malzemesi ve sade tasarımı ile öne çıkan bu kemeri kot ve kumaş pantolonunuzla kullanarak şıklığınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

  • “Ürün güzel, genel olarak beğendim. Klasik kumaş pantolonların bazılarına olmayabilir çünkü geniş kemer. Ölçüsünü alırken tokasından itibaren ölçülü olarak yapılmış. Buna dikkat edilerek 10 cm uzun alınmalı. Diğer kemerlerimde deri ölçüsü esas alınmıştı. Kalitesi iyi görünüyor, kullandıkça anlayacağım. Bu fiyata gayet başarılı. Satıcıya hızlı davrandığı için teşekkürler.”

  • “Hem paketleme hem hızlı gönderim hem de ürün kalitesi harika. Teşekkürler”
Ürünü İncele

11. Renkli kişiliğinizi yansıtın: JJXX Kadın Çizgili Kumaş Pantolon

7

Polyester, viskoz ve elastan kumaştan yapılan JJXX Kadın Çizgili Kumaş Pantolon gri ve lacivert renklerinin yanında bacakları uzun gösteren yüksek bel kesimi ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Ceketin içine gömlek ve kazak ile kombinleyebileceğiniz pantolon çok yönlü bir stil sunuyor. Tarzınıza modern bir dokunuş katmak istiyorsanız şık bir görünüm sunan JJXX marka pantolona bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

12. Zamansız renk seçenekleri için: U.S. POLO ASSN. Erkek Triko Hırka

10

U.S. POLO ASSN. imzası taşıyan hırka tarzınıza sportif bir dokunuş katıyor. %100 pamuktan yapılan yüksek kaliteli malzemesi ve kesimi ile bu hırka sadece sıcak tutmakla kalmıyor aynı zamanda şıklığınızı da ön plana çıkarıyor. Hırkanın modern tasarımı ve rahat kesimi günlük kullanımdan aile tanışması gibi özel anlara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Özellikle de soğuk günlerin vazgeçilmezi olacak bu hırkayı ceket ve kabanlarla kullanarak kombininize yeni bir doku katabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kombin ilk buluşma
İş birliği İçerikleri
Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

"Evde hijyen ve düzen benden sorulur!" diyenler için seçtik

"Evde hijyen ve düzen benden sorulur!" diyenler için seçtik

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Yeni yılda daha çok kitap okumak isteyenler bu seçkiye bayılacak

Yeni yılda daha çok kitap okumak isteyenler bu seçkiye bayılacak

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Tümünü Gör
En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Skechers ayakkabı, Homend robot süpürge... A101 Kataloğu burada!

Skechers ayakkabı, Homend robot süpürge... A101 Kataloğu burada!

"İndirime girse de stoklasam!" diyenler için indirimdeki kahveleri seçtik

"İndirime girse de stoklasam!" diyenler için indirimdeki kahveleri seçtik

Çok satan o valiz seti indirime girdi, sizin için inceledik

Çok satan o valiz seti indirime girdi, sizin için inceledik

Hakiki deri, su geçirmez! Bu Camper bot uzun yıllar size eşlik edecek

Hakiki deri, su geçirmez! Bu Camper bot uzun yıllar size eşlik edecek

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Tümünü Gör
Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

2023'ün çok satan fitness ekipmanları burada! Çoğu indirimde

2023'ün çok satan fitness ekipmanları burada! Çoğu indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Hem Apple hem Android cihazlara uyumlu! Beats Fit Pro indirime girdi

Hem Apple hem Android cihazlara uyumlu! Beats Fit Pro indirime girdi

Giyinme odasında yeni bir görüntü isteyenlere en iyi açık gardıroplar

Giyinme odasında yeni bir görüntü isteyenlere en iyi açık gardıroplar

Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınız için indirimdeki mamalar

Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınız için indirimdeki mamalar

Tümünü Gör
Benzer Moda İçerikleri
Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Kış, atkı bere olmadan geçmez! Tarzınızı yansıtın, sıcacık kalın

Kış, atkı bere olmadan geçmez! Tarzınızı yansıtın, sıcacık kalın

Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Soğuğa meydan okurken şık kalmanızı sağlayacak kaşe kabanlar

Soğuğa meydan okurken şık kalmanızı sağlayacak kaşe kabanlar

Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! Şans getirecek kırmızı iç çamaşırları burada

Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! Şans getirecek kırmızı iç çamaşırları burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Miras kalan arazi için notere gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar! '1954'te ölmüş halanın 1961 doğumlu çocukları çıktı'

Miras kalan arazi için notere gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Başkentte bedava bardak izdihamı! Adeta birbirlerini ezdiler

Bedava bardak izdihamı! Adeta birbirlerini ezdiler

50 yıldır soyadının hakkını veriyor! '10 sene önce bu meslek bitti ama şimdi altın oldu'

50 yıldır soyadının hakkını veriyor! 'Şimdi altın oldu'

Yola adımını atan kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

Yola adımını atan kadın dehşeti yaşadı

Anadolujet uçağı, Elazığ'a zorunlu iniş yaptı!

Yoğun sis hava trafiğini de etkiledi! Acil iniş yaptı

Üniversiteli Azra'dan acı haber geldi! Arkadaşının durumu ciddiyetini koruyor

Üniversiteli Azra'dan acı haber geldi! Arkadaşının durumu ciddiyetini koruyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.