İlk Aşkınızla Yıllar Sonra Karşılaşmak

Ortamdan soyutlanma hali elbette en fazla birkaç dakika sürebilir. Sonrasında mecburen etrafa bakınmaya başlarsınız ki, böylece romantik aşk filminizde sona gelinebilir. Kimi zaman gerçeklerin en acısı, karşılaşma anında üzerinizde ne olduğudur! Eğer markete giderken hunharca topuz yapılmış saçlarınız ve eskimiş pijama altınızla ilk aşkınıza yakalandıysanız o günün güzel geçmesi beklenemez. Bu haksız rekabet karşısında moralinizin bozulması kaçınılmazdır. Siz en iyisi şimdiden dolaplarınızda bir bahar temizliği yapın ve ilk aşkınızla karşılaştığınızda üstünüzde olmasından utanacağınız tüm giysilerinizi geri dönüşüme gönderin! Her zaman bakımlı olmakta fayda var, markete giderken bile!

Acı gerçek demişken, bu karşılaşmadan bahsettiğiniz herkes aynı şeyi merak edecektir: Yanında kimse var mıydı? Sevgilisi var mı? Evlenmiş mi, nişanlanmış mı? Siz de hızlıca çevreyi süzüp, parmaklarında alyans var mı diye kontrol edebilirsiniz. Bu bitmeyen bir aşk hikayesi anlamına gelmez, eski aşkının yeni hayatını kim merak etmez ki? Sizden güzel mi, alımlı mı, soğuk bir tip mi, burnu havada mı? Eğer bir kere görüş alanınıza girdiyse halefinizi baştan aşağı süzebilirsiniz, ama mümkünse çaktırmayın.

Güçlü Bir Duruş Sergileyin

İtiraf etmek gerekirse eski sevgilinin hafif dağılmış halleri gururunuzu okşayabilir. Sizden sonra dikiş tutturamamış olmasına, yalnız kalmasına da hayır demezdiniz. Sizinle karşılaştığında ne kaybettiğini görüp iç geçirse hiç fena olmaz. Ama tabii tam tersi de mümkün! Mutlu bir birliktelik içinde, sevgilisiyle el ele size neşeyle gülümseyebilir. Hemen bozulmayın, önemli olan sizin de en az onun kadar mutlu olmanız! İlk aşkınıza takılıp kalacak kadar çocuk değilsiniz sonuçta değil mi? Yıllar sizi büyüttü, olgunlaştırdı, hayattan tat almaya daha yeni başlıyorsunuz. Bambaşka bir hayat yolunda ilerleyen özgüven sahibi bir kadınsınız. Evet, tabii ki öylesiniz!

Koşullar uygunsa selam verin, hatta sohbet edin. İletişime açık olmak her zaman kazandırır, söylemediğiniz her şey için ise daha sonra pişman olabilirsiniz. Tesadüf gibi görünen bu karşılaşmanın altında hayatın şimdilik sakladığı sebepler olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Şu an anlam veremediğiniz gelişmeler daha sonra yaşamınızda anlam kazanabilir.