İlk Aşkınızla Yıllar Sonra Karşılaşmak

"Yaredir sinede eski sevgili..." der şarkıda. Hele ilk aşksa, başka türlü bir yaradır, pek de kabuk tuttuğu söylenemez. İlk heyecanları birlikte yaşar, ilk onun elini tutar, ilk ona duygularınızı açarsınız. İlk kez sevdiğinizi söyler, sevildiğinizi işitirsiniz. Ondan öncesi yoktur, daha ne olsun? Bir daha kimsenin sahip olamayacağı bir ayrıcalıktır bu. İlk aşkınız belki hiçbir zaman sizin için dünyadaki en doğru kişi olmamıştır ama yine de ilktir. Hiçbir sebep bu gerçeği değiştirmez.
Arkasından ne kadar üzülseniz, gözyaşı dökseniz de çoğu zaman biter. İlk aşkın karşısına çok fazla zorluk dikilir; okul, iş, arkadaşlar, değişen hayatlar, değişen şehirler, değişip dönüşen kalpler. Zaman geçip yaş aldıkça onu geride bıraktığınızı sanırsınız ancak ilk aşkınıza dair hatıralarınız bazen bir şarkıda, bazen bir filmde, bazen bir arkadaş ortamında canlanır. Umulmadık bir anda çok eskide kalmış bir anıyı, çoktan unuttuğunuz bir duyguyu anımsarsınız. Tabii kalbinizi yerinden çıkaracak başka bir ihtimal daha vardır, o da ilk aşkınızın birdenbire karşınızda belirmesi!
Sokakta, sporda, kafede, gece kulübünde ya da markette, nerede karşılaştığınız çok da önemli değildir. Ne de olsa zamandan ve ortamdan birkaç dakikalığına soyutlanacaksınız! Dünya bir süreliğine ikinizin etrafında dönebilir, kalbinizin ritmini kulaklarınızda duyabilirsiniz. Böylesi durumlarda soğukkanlılığı elden bırakmayın, panik yok. İlk aşkınıza karşı değilse de kendi geçmişinize saygıda kusur etmemelisiniz. Bakışlarınızı kaçırmaya, görmezden gelmeye çalışmak size yakışmaz, öyle değil mi? Kendinizden mi, ilk kez hissettiğiniz duygulardan mı yoksa bir zamanlar bir elmanın iki yarısı olduğunuz kişiden mi kaçıyorsunuz? Hepsini ve en çok da kendi geçmişinizi, bir zamanlar ona aşık olan halinizi sevgiyle kucaklayın.
Ortamdan soyutlanma hali elbette en fazla birkaç dakika sürebilir. Sonrasında mecburen etrafa bakınmaya başlarsınız ki, böylece romantik aşk filminizde sona gelinebilir. Kimi zaman gerçeklerin en acısı, karşılaşma anında üzerinizde ne olduğudur! Eğer markete giderken hunharca topuz yapılmış saçlarınız ve eskimiş pijama altınızla ilk aşkınıza yakalandıysanız o günün güzel geçmesi beklenemez. Bu haksız rekabet karşısında moralinizin bozulması kaçınılmazdır. Siz en iyisi şimdiden dolaplarınızda bir bahar temizliği yapın ve ilk aşkınızla karşılaştığınızda üstünüzde olmasından utanacağınız tüm giysilerinizi geri dönüşüme gönderin! Her zaman bakımlı olmakta fayda var, markete giderken bile!
Acı gerçek demişken, bu karşılaşmadan bahsettiğiniz herkes aynı şeyi merak edecektir: Yanında kimse var mıydı? Sevgilisi var mı? Evlenmiş mi, nişanlanmış mı? Siz de hızlıca çevreyi süzüp, parmaklarında alyans var mı diye kontrol edebilirsiniz. Bu bitmeyen bir aşk hikayesi anlamına gelmez, eski aşkının yeni hayatını kim merak etmez ki? Sizden güzel mi, alımlı mı, soğuk bir tip mi, burnu havada mı? Eğer bir kere görüş alanınıza girdiyse halefinizi baştan aşağı süzebilirsiniz, ama mümkünse çaktırmayın.
İtiraf etmek gerekirse eski sevgilinin hafif dağılmış halleri gururunuzu okşayabilir. Sizden sonra dikiş tutturamamış olmasına, yalnız kalmasına da hayır demezdiniz. Sizinle karşılaştığında ne kaybettiğini görüp iç geçirse hiç fena olmaz. Ama tabii tam tersi de mümkün! Mutlu bir birliktelik içinde, sevgilisiyle el ele size neşeyle gülümseyebilir. Hemen bozulmayın, önemli olan sizin de en az onun kadar mutlu olmanız! İlk aşkınıza takılıp kalacak kadar çocuk değilsiniz sonuçta değil mi? Yıllar sizi büyüttü, olgunlaştırdı, hayattan tat almaya daha yeni başlıyorsunuz. Bambaşka bir hayat yolunda ilerleyen özgüven sahibi bir kadınsınız. Evet, tabii ki öylesiniz!
Koşullar uygunsa selam verin, hatta sohbet edin. İletişime açık olmak her zaman kazandırır, söylemediğiniz her şey için ise daha sonra pişman olabilirsiniz. Tesadüf gibi görünen bu karşılaşmanın altında hayatın şimdilik sakladığı sebepler olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Şu an anlam veremediğiniz gelişmeler daha sonra yaşamınızda anlam kazanabilir.
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