İlk Aşkınızla Yıllar Sonra Karşılaşmak

"Yaredir sinede eski sevgili..." der şarkıda. Hele ilk aşksa, başka türlü bir yaradır, pek de kabuk tuttuğu söylenemez. İlk heyecanları birlikte yaşar, ilk onun elini tutar, ilk ona duygularınızı açarsınız. İlk kez sevdiğinizi söyler, sevildiğinizi işitirsiniz. Ondan öncesi yoktur, daha ne olsun? Bir daha kimsenin sahip olamayacağı bir ayrıcalıktır bu. İlk aşkınız belki hiçbir zaman sizin için dünyadaki en doğru kişi olmamıştır ama yine de ilktir. Hiçbir sebep bu gerçeği değiştirmez. Arkasından ne kadar üzülseniz, gözyaşı dökseniz de çoğu zaman biter. İlk aşkın karşısına çok fazla zorluk dikilir; okul, iş, arkadaşlar, değişen hayatlar, değişen şehirler, değişip dönüşen kalpler. Zaman geçip yaş aldıkça onu geride bıraktığınızı sanırsınız ancak ilk aşkınıza dair hatıralarınız bazen bir şarkıda, bazen bir filmde, bazen bir arkadaş ortamında canlanır. Umulmadık bir anda çok eskide kalmış bir anıyı, çoktan unuttuğunuz bir duyguyu anımsarsınız. Tabii kalbinizi yerinden çıkaracak başka bir ihtimal daha vardır, o da ilk aşkınızın birdenbire karşınızda belirmesi!

Bakışlarınızı Kaçırmayın Sokakta, sporda, kafede, gece kulübünde ya da markette, nerede karşılaştığınız çok da önemli değildir. Ne de olsa zamandan ve ortamdan birkaç dakikalığına soyutlanacaksınız! Dünya bir süreliğine ikinizin etrafında dönebilir, kalbinizin ritmini kulaklarınızda duyabilirsiniz. Böylesi durumlarda soğukkanlılığı elden bırakmayın, panik yok. İlk aşkınıza karşı değilse de kendi geçmişinize saygıda kusur etmemelisiniz. Bakışlarınızı kaçırmaya, görmezden gelmeye çalışmak size yakışmaz, öyle değil mi? Kendinizden mi, ilk kez hissettiğiniz duygulardan mı yoksa bir zamanlar bir elmanın iki yarısı olduğunuz kişiden mi kaçıyorsunuz? Hepsini ve en çok da kendi geçmişinizi, bir zamanlar ona aşık olan halinizi sevgiyle kucaklayın. Gerçeklere Merhaba Deyin! Ortamdan soyutlanma hali elbette en fazla birkaç dakika sürebilir. Sonrasında mecburen etrafa bakınmaya başlarsınız ki, böylece romantik aşk filminizde sona gelinebilir. Kimi zaman gerçeklerin en acısı, karşılaşma anında üzerinizde ne olduğudur! Eğer markete giderken hunharca topuz yapılmış saçlarınız ve eskimiş pijama altınızla ilk aşkınıza yakalandıysanız o günün güzel geçmesi beklenemez. Bu haksız rekabet karşısında moralinizin bozulması kaçınılmazdır. Siz en iyisi şimdiden dolaplarınızda bir bahar temizliği yapın ve ilk aşkınızla karşılaştığınızda üstünüzde olmasından utanacağınız tüm giysilerinizi geri dönüşüme gönderin! Her zaman bakımlı olmakta fayda var, markete giderken bile!