"İlk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Diplomat olarak çalıştığım kırk senede ilk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum." dedi.

Büyükelçi Miyajima, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) bursiyeri öğrenciler ile 2019 Dünya Gençlik Gemisi (SWY) katılımcılarını bir araya getiren resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptığını, 29 şehri ziyaret ettiğini söyledi.

Gittiği her yerde son derece sıcak karşılandığını vurgulayan Miyajima, "Diplomat olarak çalıştığım kırk senede ilk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum. Büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bursiyerleri tebrik eden Miyajima, "10 yeni MEXT bursiyeri öğrenciyi ve 11 Dünya Gençlik Gemisi (SWY) katılımcısını ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

SWY programına bin 200 başvuru arasından 11 gencin seçildiğini belirten Miyajima, bu program kapsamında bursiyerlerin bir buçuk ay boyunca Japonya, Palau, Avustralya ve Solomon Adaları'nı ziyaret ettiğini dile getirdi.