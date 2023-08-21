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'İlk defa karşılaşıyorum' Turistik ilçeyi istila ettiler! Plajlar bomboş kaldı... Hastaneye başvurular sürüyor

21.08.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, bazı sahillerde görülen denizanası istilası kentte adeta turizmi vurdu, plajlar boş kaldı. Uzun süredir yazlarını Foça'da geçiren vatandaşlar ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtirken bu sene çok fazla denizanası olduğunu söyledi. Öte yandan denizanalarına temas sebebiyle hastanelere başvuruların devam ettiği aktarıldı.

'İlk defa karşılaşıyorum' Turistik ilçeyi istila ettiler! Plajlar bomboş kaldı... Hastaneye başvurular sürüyor

Foça'da denizanası istilası devam ederken, vatandaşların tedirginliği de devam ediyor. Turistik ilçede deniz anaları hemen hemen her sahilde görülürken, kente gelen vatandaşlar denize girmemeyi tercih ediyor.

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Bu durum plajları boşaltırken, zaman zaman denizanalarına temas nedeniyle hastanelere başvuruların da sürdüğü bildirildi.

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"DENİZDEN ÇIKARIRLARKEN BÜTÜN VÜCUDUNDA KIZARIK YARALAR OLUŞTU"

Yüzerken kızı denizanası ile temas eden Fahriye Sezer, "Bu zamana kadar Foça'da böyle bir durum yaşamadık. Her yaz gayet tertemiz denizimiz. Sezon boyunca gönül rahatlığı ile denize girebiliyorduk; fakat bu sene denizanası istilası oldu. Denizanası kızıma denk geldi, yüzerken ayağının altından çıkardılar. Denizden çıkarırlarken bütün vücudunda kızarık yaralar oluştu. Krem sürdük bir gün sonra atlattık; fakat bir daha denize giremedik" diye konuştu.

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"30 SENEDİR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"

Foça'da yazlık evi olan Hayrullah Özkasap da, "Yazları Foça'da geçiriyorum, aşağı yukarı 30 senedir ilk defa böyle karşılaşıyorum. İlk defa bu kadar bol denizanasına rastladım bütün sahili kaplamış. Karaya, sahile vurmuş denizanaları var. Denizin içinde denizanaları mevcut" şeklinde konuştu.

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Foça'da yaşayan bir başka vatandaş Coşkun Sarıdemir de, şöyle devam etti:

"10 Senedir Foça'da yaşıyorum. Yaz kış buradayım, 15 gündür bu denizanaları bu sene çok oldu. Vatandaşlar tedirgin oluyor, denize girmiyorlar." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Foça denizanası plaj

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