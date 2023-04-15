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  4. İlk kez envantere girdi! Orman yangınlarına karşı gece gündüz görev yapacak

İlk kez envantere girdi! Orman yangınlarına karşı gece gündüz görev yapacak

15.04.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman yangınlarına karşı mücadelede kullanılmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine ilk kez giren Skorsky T-70 tipi helikopterler gece ve gündüz ormanları koruyacak. Tek seferde 2 buçuk ton su atabilme kapasitesine sahip helikopter, gerektiği durumlarda 11 orman işçisini de taşıyabilecek.

İlk kez envantere girdi! Orman yangınlarına karşı gece gündüz görev yapacak

Orman yangınlarında kullanılmak üzere ilk kez Orman Genel Müdürlüğü envanterine kazandırılan T-70 Sikorsky tipi helikopterlerden 2'si Muğla'nın Milas ilçesinde görevlendirildi.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü Gökçeler Yangınla Mücadele Merkezi’nde konuşlandırılan helikopterin test ve keşif uçuşları yapıldı. Uçuşları OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ve Yardımcısı Özgür Cılız, Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, Müdür Yardımcıları Rıdvan Gülen ile Mustafa Kurşunluoğlu takip etti.

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KURTARMA GÖREVİ DE YAPABİLECEK

Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapabilecek olan T-70 helikopter 2,5 saate kadar kesintisiz uçuş yapıp, tek seferde 2 buçuk ton su atabilecek. Gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek.

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Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlarda büyük zararlar gören Muğla bölgesine bu yıl benzer felaketler yaşamaması için toplamda 7 uçak ve 4 helikopterin konuşlandırılması planlanıyor. (İHA)

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