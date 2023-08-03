İlk kez görenler şaşırıyor! 11 yıldır... "Kolay yolu seçmedim, zor olana karar verdim"

Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi’nde yaşayan 64 yaşındaki emekli öğretmen Necmettin Usta, 11 yıl önce baba ocağının yanına bir ev yapmaya karar verdi. Babasının, yaklaşık 40 yıl önce diktiği kiraz ağacının yanına ev yapan Necmettin Usta, hayatını kaybeden babasının diktiği kiraz ağacını kesmeye kıyamadı.

AĞAÇ YAKLAŞIK 25 METREYE ULAŞTI

Şu an 25 metreye ulaşan 40 santimetre çapındaki kiraz ağacının, evinin balkon kısmına gelecek şekilde planlamasını yapan Necmettin Usta, ustaların ve vatandaşların ‘bu şekilde eve zarar’ demesine rağmen evini inşa etti. Yaklaşık 11 yıl önce inşaatını tamamlayan Necmettin Usta, ‘baba yadigarı ve evimin bir ferdi’ dediği kiraz ağacının bakımını ve sulamasını da yapıyor.

"USTALARIMIZ KESMEMİ SÖYLEDİLER"

Usta, “2012 yılında ev yapmayı planladığımda burada evi yaparken rahmetli babamın diktiği bir kiraz ağacı vardı. Ustalarımız bunu kesmemi söylediler ve ben de kesmeyeceğimi söyledim ve evi ağaca göre ayarladık. Ben bir eğitimciyim, ağacı kesmek kolaydır ama yaşatmak zordur. Kolay yolu seçmedim, zor olana karar verdim. Ağaç kurumadığı sürece evimizin sembolü olacak. Her gün sulama yapıyorum, budama ve gerekli bakımlarını yapıyorum, kışın üzerindeki karları atıyorum” dedi.

“İNSANOĞLU OLARAK DOĞAYI KİRLETMEK YERİNE KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Evin balkonundan geçen ağacı ilk kez görenlerin şaşırdığını da söyleyen Necmettin Usta, insanların eve zarar verip-vermediğini sorduklarını ifade ederek, “İnsanoğlu olarak doğayı kirletmek yerine korumak zorundayız” diye konuştu.

(İHA)

