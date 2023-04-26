"İlk kez gücü elimizden alan bir şey icat ettik..." Ünlü yazar Yuval Noah Harari'nin açıklamaları tüyler ürpertti! "O kadar hızlı gerçekleşiyor ki çoğu insan ne olduğunu bile anlamıyor"

Yapay zeka kimilerini heyecanlandırırken kimilerini de endişelendiriyor. The Telegraph'ın aktardığına göre ise İsrailli tarihçi ve Sapiens kitabının yazarı Yuval Noah Harari, bugün bizlere meydan okuyan yapay zekanın (YZ) yükselişi konusunda derin bir endişe duyuyor.

"TARİHTE HİKAYE YARATAN İLK TEKNOLOJİ"

47 yaşındaki Yuval Noah Harari, "Bu, tarihte hikaye yaratan ilk teknoloji" diyor. Harari, hiçbir şeyin bundan daha büyük bir güç gösterisi olamayacağını düşünüyor. Çünkü ona göre, "hikayelere" olan kolektif inancımız insanoğlunun Dünya üzerindeki hakimiyetini körükledi.

Artık yapay zeka da bu tür şeyler yapabiliyor.

Bu nedenle Harari, geçen ay, aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu binlerce uzman tarafından imzalanan ve ChatGPT benzeri yazılımlara yönelik araştırmaların ve çalışmaların 6 ay durdurulmasını çağrısında bulunan bir mektuba imzasını attı.

Diğer programlar da aynı şeyi resimler ve seslerle yapabiliyor.

"SONUÇLARI NE OLABİLİR?"

Yuval Noah Harari "Yeni nesil yapay zeka sadece insanların ürettiği içeriği yaymakla kalmıyor. İçeriği kendisi de üretebilir" dedi ve "Çoğu metin ve melodinin, ardından da TV dizileri ve görüntülerin insan olmayan bir zeka tarafından yaratıldığı bir dünyada yaşamanın ne anlama geldiğini hayal etmeye çalışın. Bunun ne anlama geldiğini henüz anlamış değiliz. Yapay zekanın kültürü ele geçirmesinin sonuçları ne olabilir?" diye de ekledi.

Bu konuda bazı örnekler zaten mevcut. Örneğin, geçen hafta bir Alman dergisi, Michael Schumacher ile yapılmış gibi görünen özel bir röportajı yayınladığı için eleştirildi; oysa metin, eski yarış pilotunu taklit eden bir yapay zeka tarafından oluşturulmuştu.

Harari, yapay zekanın yakında çok daha ileri gideceğini öne sürüyor.

"EĞER BU YAPAY ZEKA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLİRSE, DEMOKRASİ BİTER"

Harari, "Bu özellikle otoriter rejimlerden çok, demokrasiler için bir tehdit çünkü demokrasiler kamusal konuşmaya dayanır. Demokrasi temelde sohbettir. İnsanların birbirleriyle konuşmasıdır. Eğer bu konuşma yapay zeka tarafından ele geçirilirse, demokrasi biter." dedi.

"BUNUN KORKUNÇ PSİKOLOJİK VE SİYASİ SONUÇLARI OLACAKTIR"

Yuval Noah Harari'ye göre bir başka tehlike de, pek çok insanın sadece geçici olarak değil, kendilerini tamamen işsiz bulması. Harari, "Ekonomik sistemin milyonlarca insanı tamamen işe yaramaz olarak gördüğü bir noktaya ulaşabiliriz. Bunun korkunç psikolojik ve siyasi sonuçları olacaktır." diye konuştu.

"BU BİR GELECEK ÖNGÖRÜSÜ DEĞİL, BU ZATEN GERÇEKLEŞİYOR"

Öte yandan Harari, "Yapay zekanın tarihte kendi başına karar verebilen ilk teknoloji olduğunu anlamamız gerekiyor. Kendi kullanımı hakkında kararlar verebilir. Aynı zamanda sizin ve benim hakkımda da kararlar verebilir. Bu bir gelecek öngörüsü değil. Bu zaten gerçekleşiyor." diyerek düşüncelerini dile getirdi.

"TARİHTE İLK KEZ GÜÇ EL DEĞİŞTİRİYOR"

Harari, yapay zeka yazılımlarının kredi başvurularını incelemek ya da mahkumların şartlı tahliye edilip edilmeyeceğine karar vermek için kullanıldığı vakalardan da bahsetti. Ünlü yazar, "Yani tarihte ilk kez güç el değiştiriyor. Gücü elimizden alan bir şey icat ettik. Ve bu o kadar hızlı gerçekleşiyor ki çoğu insan ne olduğunu bile anlamıyor. Yapay zekanın hayatlarımız hakkında iyi kararlar almasını sağlamamız gerekiyor. Bu, çözmekten çok uzak olduğumuz bir konu." ifadelerini kullandı.

