İlk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün? Oruç kefareti ne kadar? 2023 Ramazan tarihi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla vatandaşlar,ilk oruç ve oruç kefareti ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İslam alemi için oldukça önemli olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetleri gerçekleştirilecek. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'daki oruç, İslâm’ın beş şartından biri ve önemli bir ibadet olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün? Oruç kefareti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK, HANGİ GÜN?

Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü başlayacak. 22 Mart Çarşamba gecesi ilk sahur için kalkılacak. Son oruç ise 20 Nisan günü tutulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak idrak edilecek.

Teravih namazının ardından tutulacak ilk oruç ile Ramazan ayı idrak edilmeye başlanacak. Dini günler takvimine göre Müslümanların manevi huzur ve heyecanla beklediği Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak.

ORUÇ KEFARETİ NE KADAR 2023?

Oruç ibadetini yerine getiremeyen müslümanlar, tutmadıkları gün kadar fidye vermek durumundalar. Fidye, bir ihtiyaç sahibinin bir gün için karnını doyurmak anlamına geliyor. Fidye bu şekilde verileceği gibi para olarak da verilebilmektedir. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılında oruç kefareti asgari 70 TL olarak belirlenmiştir.

Ramazan ayında gün gün de verilebilirken ay sonunda toplu olarak da verilebilmektedir. Ramazan ayında oruç tutamayanlar için hadislerde verilen bilgilere göre bir kişiyi bir gün boyunca doyurmak olarak geçmektedir. Burada bir gün doyurmaktan kasıt 2 öğündür. 2 öğün ise Diyanet'e göre 70 TL olarak hesaplanmıştır. Bir gün için ödenecek tutar 70 TL olarak belirtilmiştir. 30 gün boyunca oruç tutamayacak olanların ise 2 bin 100 TL olarak ödemeleri gerekmektedir.

