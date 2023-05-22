HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İlk Suudi astronotlar özel misyonla Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı

İlk Suudi astronotlar özel misyonla Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı

22.05.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir SpaceX roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ikinci özel seyahatini gerçekleştirmek üzere Pazar günü fırlatıldı. Ekip arasında Suudi Arabistan’ın ilk kadın astronotu da yer aldı.

İlk Suudi astronotlar özel misyonla Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı

Rayyanah Barnawi ve Ali al-Qarni, Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle yola çıktı.

İki Suudi astronot, bir dizi deney gerçekleştirmek için ilk kez özel bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidiyor.

Resmi Suudi Haber Ajansı (SPA), iki astronotun "insan araştırmaları, hücre bilimleri ve mikro yerçekimi ortamında bulut tohumlama" odaklı 14 deney gerçekleştireceğini yazdı.

Kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı olan Barnawi, Suudi Arabistan'ın meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak.

Astronotlar ayrıca uzay uçuşu sırasında yerde 12.000 Suudi öğrenciyle üç bilinçlendirme deneyi gerçekleştirerek, gelecek nesil bilim insanlarına ve astronot adaylarına ilham vermeyi amaçlıyor.

AX-2 misyonu eski NASA astronotu Peggy Whitson tarafından yönetiliyor ve yine ödeme yapan astronot John Shoffner'i taşıyor.

Geçen yıl Nisan ayında SpaceX, ISS'ye ilk tamamı özel astronot ekibini fırlatmıştı ve bu, Dünya yörüngesine turistik seyahatlerde bir kilometre taşı olarak görülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1,3 milyar dolarlık rekor ceza!1,3 milyar dolarlık rekor ceza!
Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...
ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!
Anahtar Kelimeler:
uzay

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

Pozlarıyla bir döneme damga vurdu! Havuz pozuyla yıllara meydan okudu

Pozlarıyla bir döneme damga vurdu! Havuz pozuyla yıllara meydan okudu

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.