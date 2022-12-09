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İlki büyük yankı uyandırmıştı! Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümü yayınlandı: Şok iddialar...

09.12.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümü yayınlandı. Twitter Dosyaları'nın ilk bölümü büyük yankı uyandırmıştı. İkinci bölüm ise gazeteci Bari Weiss tarafından paylaşıldı. Weiss, paylaştığı dosyalarla Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğunu, beğenilmeyen tweet'lerin trend olmasını engellediğini ve tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünü aktif olarak sınırladığını iddia etti.

İlki büyük yankı uyandırmıştı! Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümü yayınlandı: Şok iddialar...

Gazeteci Bari Weiss, Twitter hesabından bir tweet dizisi paylaşarak ilk bölümü büyük yankı uyandıran Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümünü yayınladı. Weiss, "Başlık: Twitter dosyaları ikinci bölüm. Twitter'ın gizli kara listeleri." diyerek söz konusu iddiaları paylaştı. İşte Weiss'in paylaştığı iddialar...

"GİZLİ KARA LİSTELER"

Weiss, "Yeni bir Twitter dosyaları araştırması, Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğunu, beğenilmeyen tweet'lerin trend olmasını engellediğini ve tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünü aktif olarak sınırladığını ortaya koydu. Bunların tümü gizlice, kullanıcıları bilgilendirmeden yapıldı." dedi.

Weiss, eski Twitter yönetiminin Stanford Üniversitesi'nden Dr. Jay Bhattacharya'nın Covid-19 karantinalarının çocukların sağlığını kötü etkileyeceği konusundaki görüşünü sansürlediğini iddia ederek, bu sansürü gösterdiğini öne sürdüğü bir ekran görüntüsü de paylaştı. Ayrıca, iddialara ve paylaştığı diğer ekran görüntülerine göre başka isimler de benzer 'gizli filtrelemeye' maruz kaldı.

"TWITTER YALANLADI"

Weiss, Twitter'ın böyle şeyler yaptığını yalanladığını ve 2018'de Twitter'dan Vijaya Gadde (Platformun o zamanki Hukuk Politikası ve Güven Başkanı) ve Ürün Başkanı Kayvon Beykpour'un "Siyasi bakış açılarına veya ideolojiye göre hesapları gölgelemiyoruz" şeklindeki açıklamasından söz etti.

Weiss, Birçok kişinin "gölge yasaklama" dediği şeye, Twitter yöneticilerinin ve personelinin “Görünürlük Filtreleme" veya "VF" olarak adlandırdığını öne sürdü. Weiss'in iddialarına göre Twitter, bireysel kullanıcıların aramalarını engellemek için VF kullandı.

GÜNDE ORTALAMA 200 "VAKA"

Yine Weiss'in iddialarına göre, belirli kullanıcıların erişiminin sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağına karar veren grup, Stratejik Müdahale Ekibi - Global Yükseltme Ekibi (Strategic Response Team - Global Escalation Team) veya SRT-GET idi ve günde ortalama 200 "vakayı" ele aldılar.

Weiss'in paylaştığı iddiaların tamamı resmi Twitter hesabı üzerinden okunabiliyor.

İLK BÖLÜMÜ BİDEN'IN OĞLUNUN PAYLAŞIMLARINI NASIL SANSÜRLEDİĞİYLE İLGİLİYDİ

Twitter Dosyaları'nın ilkinde, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediği iddiasına yönelik belgeler yer alıyordu. Twitter Dosyaları'nın ilk bölümü özellikle ABD'de büyük yankı uyandırmıştı.

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