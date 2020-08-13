İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte e-okul kayıt sorgulama süreci!

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk; yeni eğitim öğretim dönemine dair yol haritasını açıkladı. Okulların 31 Ağustos’ta açılacağı ancak 21 Eylül’e kadar online olarak EBA TV üzerinden eğitime devam edileceği bilgisinin ardından ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak sorusu sorulmaya başladı. Şimdi hem öğrenciler hem de veliler ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Uzun süredir veliler arasında ilkokul 1. sınıf kayıtları başladı mı sorusu da araştırılıyordu. Peki, ilkokul kayıtları başlama tarihi nedir?

Veliler arasında ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak 2020 sorusunun yanı sıra lise kayıtları ile ilgili de araştırma yapılıyor. Okul öncesi ve ilkokul kayıtları başladı mı 2020 sorusuna yanıt olabilecek kayıt tarihi henüz açıklanmadı. İlkokul öğrenci kayıtları başladı mı konusunda henüz netleşmeyen bazı noktalar olsa da kayıtların 31 Ağustos’ta başlayacak olan eğitim öğretim döneminin öncesinde gerçekleştirilmesi gerektiği biliniyor.