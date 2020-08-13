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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte e-okul kayıt sorgulama süreci!

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaların ardından ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak sorusu yeniden gündeme geldi. Okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağı ancak eğitime 21 Eylül 2020 tarihine kadar online şekilde EBA TV üstünden devam edileceği açıklandı. Devamında ise seyreltilmiş eğitim modeli sürdürülecek. Peki, ilkokul öğrenci kayıtları başladı mı? İşte ilkokul kayıtları başlama tarihi ile ilgili tüm detaylar...

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte e-okul kayıt sorgulama süreci!

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk; yeni eğitim öğretim dönemine dair yol haritasını açıkladı. Okulların 31 Ağustos’ta açılacağı ancak 21 Eylül’e kadar online olarak EBA TV üzerinden eğitime devam edileceği bilgisinin ardından ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak sorusu sorulmaya başladı. Şimdi hem öğrenciler hem de veliler ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Uzun süredir veliler arasında ilkokul 1. sınıf kayıtları başladı mı sorusu da araştırılıyordu. Peki, ilkokul kayıtları başlama tarihi nedir?

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2020?

Veliler arasında ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak 2020 sorusunun yanı sıra lise kayıtları ile ilgili de araştırma yapılıyor. Okul öncesi ve ilkokul kayıtları başladı mı 2020 sorusuna yanıt olabilecek kayıt tarihi henüz açıklanmadı. İlkokul öğrenci kayıtları başladı mı konusunda henüz netleşmeyen bazı noktalar olsa da kayıtların 31 Ağustos’ta başlayacak olan eğitim öğretim döneminin öncesinde gerçekleştirilmesi gerektiği biliniyor.

İlköğretim kayıtları başladı mı lise kayıtları da merak ediliyor. Lise kayıtları için bir süredir LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih sonuçları açıklandı. Şu anki süreçte öğrencilerin nakil işlemleri devam ediyor. Kayıt işlemleri ise nakit işlemlerinin devamında başlayacak. Okul kayıtları başladı mı ilkokul öğrenci ve velilerini ilgilendiren sorunun yanıtı için ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

Çocuğum hangi okula gidecek sorgulama ekranı

Öğrenci velilerinin merak ettiği bir diğer konu ise Çocuğum hangi okula gidecek modülü. Çocuğum hangi okula gidecek modülü, Milli Eğitim Bakanlığının e-okul sistemi üstünden görüntülenebiliyor. Çocuğum hangi ilkokulda okula başlayacak şeklinde sorularına yanıt arayan veliler için henüz Milli Eğitim Bakanlığı kayıt sürecine dair resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan e-okul.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile yerleştirilen okul öğrenilebilecek.

E-okul kayıt sorgulama ekranı

E-okul kayıt sorgulama sayfası ekranı da öğrenci velileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. E-okul kayıt sorgulama işlemi https://eokulyd.meb.gov.tr/ resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Veliler; öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile işlem yapabiliyor. Bu şekilde sisteme girildikten sonra e-okul kayıt sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

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