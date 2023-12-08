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İlyas Yalçıntaş'ın hastalığı Ramsay Hunt Sendromu nedir? Ramsay Hunt Sendromu neden olur, belirtileri nelerdir?

08.12.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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İlyas Yalçıntaş'ın hastalığına dair araştırmalar hız kazandı. Seslendirdiği şarkılar ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığını açıkladı. Ünlü ismin bu açıklamasının ardından İlyas Yalçıntaş'ın hastalığı Ramsay Hunt Sendromu nedir? Ramsay Hunt Sendromu neden olur, belirtileri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

İlyas Yalçıntaş'ın hastalığı Ramsay Hunt Sendromu nedir? Ramsay Hunt Sendromu neden olur, belirtileri nelerdir?

İlyas Yalçıntaş'ın hastalığı 'Ramsay Hunt Sendromu' hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Yalçıntaş, 2 aydır bu hastalık ile mücadele ettiğini açıkladı. Peki, Ramsay Hunt Sendromu nedir, neden olur? Ramsay Hunt Sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...

İLYAS YALÇINTAŞ'IN HASTALIĞI RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay hunt sendromu zona hastalığının bir komplikasyonu olup, sinirde iltihaplanma ve hasara neden olarak yüz felcine sebebiyet veren nadir bir hastalık olarak biliniyor.

Ramsay Hunt Sendromu 1

Suçiçeği ve zonaya neden olan, sinirlere yerleşerek uzun zaman hareketsiz kalan Varicella- zoster virüsü, yıllar sonra aktif hale gelip, kulakların yanındaki yüz sinirini tutarak Ramsay Hunt sendromuna sebep oluyor.

Ağrılı zona döküntülerine neden olan bu hastalık, etkilenen kulakta işitme kaybınada yol açabiliyor. Erken dönemde tedavi edilmesi iyileşme süreci açısından büyük önem taşıyor. Hem fiziksel hem de psikolojik sıkıntılara neden olabilen Ramsay Hunt sendromu daha çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor.

Ramsay Hunt Sendromu 2

RAMSAY HUNT SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ramsay Hunt Sendromunun iki ana belirtisinden biri kulağın üzerinde, içinde ve çevresinde sıvı dolu kabarcıklarla ağrılı kırmızı döküntü oluşması, ikincisi ise etkilenen kulakla aynı tarafta yüz felci görülmesidir. Hastalığın diğer belirtileri ise şunlardır;

Ramsay Hunt Sendromu 3

Ateş,
Vertigo,
Gözyaşı akması,
İşitme sorunları, işitme kaybı
Deride ağrılı veziküller,
Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri,
Tat alma bozukluğu,
Yüz bölgesinde şiddetli ağrı,
Bölgesel lenfadenopati,
Kulak ağrısı, kulakta çınlama,
Bir gözü kapatmada zorluk.

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