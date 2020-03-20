İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da ulaşım seferlerine kısıtlama geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından ve İBB TV'nin internet sitesinden canlı yayınlanan konuşmasında, salgını önlemek amacıyla alınan kararları duyurdu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

“GÖRÜNMEYEN BİR DÜŞMANLA SAVAŞ HALİNDEYİZ”

Küresel çaptaki salgın maalesef her geçen büyüyor. Ülkemizde de ne yazık ki hem ölüm hem de vaka sayısı artıyor. Yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Tedavisi süren hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması için dua ediyorum. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Değerli dostlarım hem dünya hem ülke olarak görünmeyen bir düşmanla savaş halindeyiz.

Bu radikal düşmana karşı radikal tedbirler almamız gerektiğinden daha önce bahsetmiştim. Devletimizle uyum içinde, biz de İBB olarak çok sıkı koruyucu ve önleyici tedbirler alarak yolumuza devam ediyoruz. Dayanışma çok önemli. Her gün çalışma arkadaşlarımızla telekonferans marifetiyle toplandılar yapıp, başka hangi adımları atabiliriz diye değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün de yeni bir toplantı daha yaptık ve bazı kararlar aldık.