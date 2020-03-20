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  4. İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da ulaşım seferlerine kısıtlama geliyor

İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da ulaşım seferlerine kısıtlama geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşımda kısıtlamaya gidileceğini duyurdu. Öte yandan 24 saat ulaşım hizmetinin de geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da ulaşım seferlerine kısıtlama geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından ve İBB TV'nin internet sitesinden canlı yayınlanan konuşmasında, salgını önlemek amacıyla alınan kararları duyurdu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

“GÖRÜNMEYEN BİR DÜŞMANLA SAVAŞ HALİNDEYİZ”

Küresel çaptaki salgın maalesef her geçen büyüyor. Ülkemizde de ne yazık ki hem ölüm hem de vaka sayısı artıyor. Yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Tedavisi süren hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması için dua ediyorum. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Değerli dostlarım hem dünya hem ülke olarak görünmeyen bir düşmanla savaş halindeyiz.

Bu radikal düşmana karşı radikal tedbirler almamız gerektiğinden daha önce bahsetmiştim. Devletimizle uyum içinde, biz de İBB olarak çok sıkı koruyucu ve önleyici tedbirler alarak yolumuza devam ediyoruz. Dayanışma çok önemli. Her gün çalışma arkadaşlarımızla telekonferans marifetiyle toplandılar yapıp, başka hangi adımları atabiliriz diye değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün de yeni bir toplantı daha yaptık ve bazı kararlar aldık.

Şimdi bu kararları sizlerle paylaşmak istiyorum:

100 ADET DEZENFEKTE İSTASYONU KURULACAK

İBB olarak kentte dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız. Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarına bugünden itibaren, 100 adet dezenfekte istasyonu kuruyoruz.

Bildiğiniz gibi metrosundan otobüsüne, vapuruna kadar kendi araçlarımızı her gün zaten dezenfekte ediyoruz. Şimdi, diğer araçlar da temizlenecek. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz. Size yer duyuruları yapılacak.

24 SAAT ULAŞIM HİZMETİNE GEÇİCİ ARA

Salgınla en büyük mücadele kuşkusuz teması azaltmaktan geçiyor. Maalesef yaşamı biraz yavaşlatmak ve bireysel izolasyonun artırmasını sağlamak zorundayız. Bu vesile ile göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durduruyoruz.

Bu hizmeti gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve İstanbul'un sosyal hayatına katkı sunmak için getirmiştik. Şimdi ise korunmamız lazım. Zaten hizmet sektörünün de durmasından yola çıkarak, cuma ve cumartesi akşamları uyguladığımız 7/24 ulaşım hizmetine, bugünden itibaren ara vereceğiz.

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koronavirüs istanbul 24 saat ulaşım

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