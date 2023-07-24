"İmamoğlu aday olmazsa kimi aday görmek istersiniz?" Seçmenlerin tercihi dikkat çekti: Sarıgül, Demirtaş, Kaftancıoğlu...

Siyasilerin yerel seçim çalışmaları hızlanmaya başladı. Herkes seçimlerde yarışacak isimlerini merak etmeye başladı. CHP ise bu süreçte iç tartışmalar nedeniyle en çok merak edilen parti oldu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nu İstanbul'da yeniden aday olarak görmek istediğini açık açık ilan etti.

İMAMOĞLU ADAY OLMAZSA...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni elinde bulunduran CHP'nin önümüzdeki seçimde izleyeceği yol haritası merak ediliyor. İç tartışmalar devam ederken İmamoğlu'nun aday olmaması halinde kimin aday gösterileceği en çok tartışılan konu. ORC Araştırma Şirketi, konuyla ilgili çalışmasını paylaştı. Vatandaşlara, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaması halinde, size göre muhalefetin önümüzdeki yerel seçimlerde adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi.

Araştırma 19-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 2600 katılımcı ile yüz yüze yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise şu şekilde oldu;

Mustafa Sarıgül- yüzde 36,4

Canan Kaftancıoğlu- yüzde 26,5

Özgür Demirtaş- yüzde 11,7

Özgür Özel- yüzde 7,7

Gürsel Tekin- yüzde 6,2

Buğra Kavuncu- yüzde 4,1

Tanju Özcan- yüzde 2,8i

M. Murat Çalık- yüzde 1,7

Diğer adayların oranı ise yüzde 12,9 oldu.

