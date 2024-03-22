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İmamoğlu, 'Ali Yerlikaya' sorusuna isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklendi: Topunuz gelin, ne olacak!

22.03.2024 14:17
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İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum için bakanların da sahaya inip destek istemesine rakibi Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu tepkisini dile getirirken "17-20 tane bakan, topunuz gelin ne olacak!" dedi. İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklenerek " Bakanları niye zor durumda bırakıyorsun? Kamu yöneticisi onlar. Her şeyi birbirine karıştırdı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 'Ali Yerlikaya' sorusuna isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklendi: Topunuz gelin, ne olacak!

Yerel seçim rekabetinin en çok kızıştığı belediye kuşkusuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen rekabetin kazananı 8 gün sonra sandık başında belli olacak. Bu sırada adaylar seçmenlerden oy istemeye devam ediyor. Bakanlar da çeşitli illerde katıldığı programlarda Murat Kurum için destek istemişti. İmamoğlu bu konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"SANKİ EKREM'İN ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK VAR"

İmamoğlu, Cendere Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap Gezisi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Murat Kurum'un "İstanbul depreme hazır değil" yorumunu İmamoğlu şöyle değerlendirdi:
"Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var. Siz 1999 depreminden bu yana 20 senedir bu şehri yönetiyorsunuz, bunun 17 senesinde iktidarsınız, Türkiye'yi yönetiyorsunuz, hiçbir şey yapmadınız. Beni kötüleyerek kendini kötülüyor acemi aday. Onun için birlikte düzeltelim diyoruz."

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"17-20 TANE BAKAN, TOPUNUZ GELİN, NE OLACAK!"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da Murat Kurum'un seçim çalışmasına katılıp destek istemesi hakkında konuşan İmamoğlu tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Eskiden Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçim dönemlerinde bağımsız olsun diye istifa ettirilir, bürokrasiden insanlar atanırdı ki hak, hukuk çiğnenmesin. Nereden nereye... Demokrasiye bak, gitti! 17-20 tane bakan, topunuz gelin ne olacak!

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"BAKANLARI NİYE ZOR DURUMDA BIRAKIYORSUN?"

Bugün sayın cumhurbaşkanının bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden biri kendi yakın çevresindeki yetenekli insanları bile çürütüyor olması. Onları bitap etti. Bizi bırak, işimizi yapalım. Bizi niye yolluyorsun kasap dükkânına, oraya buraya? Bakanları niye zor durumda bırakıyorsun? Kamu yöneticisi onlar. Her şeyi birbirine karıştırdı.

"MESELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ AŞTI"

İmamoğlu ayrıca yerel seçimlere ilişkin şu ifadeleriyle de dikkat çekti:
"Mesele bir belediye başkanlığı seçimini aştı. Bir anlayış meselesinin tarihe gömülmesi meselesi... Tarihe gömülürse demokrasi canlanacak, tarihe gömülürse bu ülkede özgürlük yeniden vücut bulacak. Tarihe gömülürse hukuk ve adalet kendine gelecek. Onun için bu sadece bir yerel seçim değil bu mesele bir demokrasi, kamu ahlakı meselesi. Ben sonuna kadar dilimin kemiği niye olsun, milletten aldığın vahları duyurma sorumluluğum var. Sus pus olayım falan olmaz öyle şey. Ben 16 milyon insanın temsilcisiyim, bütün haksızlıklara hak ettiği cevabı vermekle yükümlüyüm."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Seçim 2024
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